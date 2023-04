L'Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di Calciomercato. A prescindere da come finirà il campionato, infatti, i nerazzurri potrebbero cambiare tanto in ogni reparto. In mezzo al campo si cercherà una mezzala in grado di abbinare quantità e qualità e si stanno sondando diverse piste. Tra queste starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno a Milano. Si tratta di Mateo Kovacic, oggi in forza al Chelsea, ceduto dal club nerazzurro al Real Madrid nell'estate del 2015 e anche gli stessi Blues sono pronti a ad una vera rivoluzione visto che si necessita di sfoltire la rosa.

La Juventus cerca rinforzi in attacco per la prossima estate, anche per dare a Massimiliano Allegri la possibilità di passare in maniera stabile al 4-3-3. Molto dipenderà anche dall'eventuale permanenza di Angel Di Maria, ma i bianconeri si stanno guardando intorno. Il nome che piacerebbe molto è quello di Luis Muriel, che all'Atalanta sembra essere ormai alla fine di un ciclo, con la Dea che avrebbe già aperto alla sua cessione.

La strategia dell'Inter per Kovacic

Mateo Kovacic sarebbe il grande obiettivo dell'Inter per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista croato sembra essere alla fine di un ciclo con la maglia del Chelsea, con il quale ha vinto tutto in questi anni, dopo aver fatto lo stesso precedentemente con il Real Madrid.

Proprio i Blancos lo acquistarono dai nerazzurri per 40 milioni di euro nell'estate del 2015, ma il giocatore non ha mai nascosto il proprio legame con i colori nerazzurri e non disdegnerebbe un ritorno all'ombra del Duomo. Operazione non così complicata, visto che i Blues devono sfoltire la rosa e avrebbero già aperto alla cessione, anche se è da escludere una partenza in prestito visto il contratto in scadenza a giugno 2024.

Le due società, per questo motivo, potrebbero intavolare uno scambio alla pari con Denzel Dumfries verso il Chelsea [VIDEO]e Kovacic all'Inter. Valutazione complessiva dei due cartellini molto simile, che dovrebbe aggirarsi sui 35-40 milioni di euro.

Juventus su Muriel

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Luis Muriel per rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato.

L'Atalanta avrebbe aperto alla sua cessione, visto che il colombiano quest'anno ha praticamente perso il posto da titolare a discapito di Lookman e Hojlund. La valutazione si aggira sui 10 milioni di euro, ma occhio anche ad un possibile scambio con Daniele Rugani proposto ai bergamaschi come parziale contropartita, oltre ad un conguaglio economico sui 5 milioni di euro.