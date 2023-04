Nella serata di sabato 8 aprile la Juventus ha perso per 2-1 contro la Lazio. I bianconeri nel primo tempo sono apparsi quasi privi di motivazioni e hanno tirato fuori la grinta solo dopo il momentaneo vantaggio dei biancocelesti, trovando il pareggio con Adrien Rabiot. Ma a inizio ripresa la Juve si è fatta sorprendere e ha incassato il secondo gol, i bianconeri hanno poi inserito diversi giocatori freschi, ma questo non è bastato per trovare il pareggio.

Tra i calciatori coinvolti dalle sostituzioni c'è stato Dusan Vlahovic, che è uscito dal campo con un po' di delusione e appena si è seduto in panchina è stato assistito dallo staff, che gli ha apposto del ghiaccio sulla caviglia.

Adesso il giocatore dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti.

In queste ore, però, Vlahovic ha voluto anche disattivare il suo account Instagram: è possibile che abbia deciso di prendersi una pausa dai social per evitare gli insulti degli haters. Infatti Vlahovic sta attraversando un momento delicato dal punto di vista del rendimento e questo sta scatenando diverse critiche nei suoi confronti.

La Juventus deve pensare all'Europa League

La Juventus, oggi 9 aprile, si godrà la Pasqua anche se l'umore della squadra non può essere dei migliori dopo la sconfitta contro la Lazio. Adesso i bianconeri sono chiamati voltare pagina in fretta anche perché giovedì 13 aprile è in programma la sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Per questo match Massimiliano Allegri potrebbe fare qualche cambio di formazione, ma entrerà nei dettagli solo a partire da lunedì 10 aprile.

Per questa partita resta da capire se Dusan Vlahovic sarà a disposizione. Il bomber serbo ha riportato un problema alla caviglia nella gara contro la Lazio e qualcosa in più dovrebbe emergere dopo gli accertamenti al quale dovrebbe essere sottoposto.

Nel caso in cui non dovesse essere al meglio, la Juventus potrebbe affidarsi ad Arkadiusz Milik o a Moise Kean. Poi resterà da capire se Angel Di Maria sarà confermato tra i titolari, oppure se toccherà a Federico Chiesa partire dal primo minuto.

Pogba punta la gara con lo Sporting Lisbona

Nella giornata di lunedì 10 aprile la Juventus riprenderà la preparazione in vista della gara contro lo Sporting Lisbona, quando i bianconeri svolgeranno una seduta aperta ai media e ai tifosi e si potrà capire qualcosa in più sulle condizioni di Paul Pogba.

Il francese sta meglio anche se non è stato convocato per la gara contro la Lazio. Pogba, però, avrebbe messo nel mirino la sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona e potrebbe essere convocato per la gara del 13 aprile. Se Pogba dovesse essere a disposizione, la Juventus avrebbe tutta la rosa al completo.

In ogni caso se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni e in particolare mercoledì 12 aprile, quando ci sarà la conferenza stampa della vigilia di Allegri che scioglierà le riserve sulle condizioni fisiche del suo numero 10.