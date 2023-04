A San Siro va in scena il primo atto dei quarti di finale tra Milan e Napoli. Si tratta della terza partita stagionale tra le due compagini. La prima sfida in assoluto a livello europeo per due squadre abituate a scontrarsi in Serie A. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21 a San Siro. L'arbitro dell'incontro sarà il signor István Kovács della Romania coadiuvato da Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Quarto uomo: Horatiu Fesnic. Al VAR e AVAR ci saranno il tedesco Bastian Dankert e Marco Fritz. Il Milan dopo aver vinto 4-0 al Maradona vorrebbe ripetersi per raggiungere, probabilmente l'Inter in semifinale.San Siro però all'andata è stata terra di conquista per la squadra di Spalletti che dovrebbe ormai avere la quasi certezza di indossare il tricolore sul petto nella prossima stagione seguendo proprio il Milan.

Il Milan dopo la vittoria sul Napoli è incappato in un pareggio a reti bianche contro l'Empoli mentre il Napoli è prontamente tornato alla vittoria a Lecce. Tra i partenopei fa rumore l'assenza di Victor Osimhen e di Giovanni Simeone, ma Spalletti non si perde d'animo e punta sul georgiano Kvaratskhelia finora il miglior giocatore della Serie A. Il migliore della scorsa stagione, Rafael Leao ha la possibilità di riscattare i suoi alti e bassi e di dimostrarsi all'altezza del palcoscenico europeo. Pioli recupera anche Kalulu che ha saltato gli ultimi match. Theo Hernandez in conferenza stampa ammette che la squadra ci crede e che l'obiettivo stagionale principale è proprio la Champions League.

In attacco il Napoli dovrebbe schierare il recuperato Giacomo Raspadori che ha già punito in passato i rossoneri.

Milan la lista dei giocatori convocati da Mister Pioli

Portieri: Mirante, Maignan.

Difensori: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi.

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers.

Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.

Milan - Napoli: le quote e il pronostico della sfida di Champions League

I bookmakers non sembrano avere grosse preferenze, ma un leggero vantaggio per il Milan a 2,75 con il Napoli a 2,85 mentre il pareggio si assesta a 3,05.

La quota GOL viaggia piuttosto bassa a 1,92 mentre la quota NOGOL a 1,77. C'è grande differenza negli OVER dove l'over 2,5 viene pagato 2,35 mentre l'Over 3,5 schizza a 4,25 segno che le società di scommesse prevedono una partita con al massimo 3 reti. Il risultato esatto con la più alta probabilità di realizzazione è il pareggio per 1-1 a 5,75 seguito dall'1-0 a 7,50 e dallo 0-1 a 7,75. Olivier Giroud e Rafael Leao sono gli indiziati a segnare il primo gol della gara a 7,25 e 7,75 quote uguali per Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori che dovrebbero guidare il pacchetto d'attacco del Napoli.