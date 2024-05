Il futuro di Thiago Motta sembra essere Juventus, come confermato anche da Fabrizio Romano in un recente video su YouTube: “Thiago Motta ha come priorità quella di andare alla Juventus e la Juventus ha una priorità e si chiama Thiago Motta”. Il club bianconero e l'allenatore avrebbero un reciproco interesse, ma al momento non ci sarebbero ancora accordi definitivi. Motta avrebbe espresso la sua preferenza per la Juventus e la società bianconera vorrebbe puntare proprio su di lui per rilanciare la squadra. Tuttavia, nonostante questa prospettiva, nulla è ancora stato formalizzato, e il Bologna vorrebbe cercare di trattenere il suo allenatore.

Il Bologna proverà a tenere Thiago Motta

Il Bologna, però, vorrebbe insistere per provare a tenere l’allenatore ma sembrerebbe che, ormai, Motta sia il principale candidato per la panchina della Juventus. Inoltre, il tecnico italo brasiliano sarebbe finito nel mirino di club come il Chelsea e il Manchester United, ma al momento sembra che la Vecchia Signora sia in pole position arrivare al tecnico rossoblù. Adesso resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma l’arrivo di Thiago Motta alla Juventus potrebbe essere imminente. Inoltre, ci sarà da capire come la dirigenza juventina risolverà la questione con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha ancora un anno di contratto con i bianconeri e andrà trovata, eventualmente, una soluzione.

Sembra difficile che la Juventus possa tenere a libro paga Allegri che sulle casse della società potrebbe pesare per 20 milioni. In ogni caso dopo la finale di Coppa Italia le parti dovrebbero fare il punto della situazione. Poi c’è da capire se il tecnico livornese è disposto a restare fermo per un anno. Di certo la sfida di lunedì contro il Bologna potrebbe essere uno snodo importante per i bianconeri visto che di fronte si potrebbero trovare l’allenatore del futuro e il tecnico del passato.

Le parole del vice di Allegri

Prima della finale di Coppa Italia, Marco Landucci è uscito dall’hotel che ospita la Juventus a Roma e ha incontrato alcuni tifosi. Il vice di Massimiliano Allegri ha sottolineato che al momento lo staff non sa nulla in merito al futuro: “Resterete alla Juve? Non credo”, questa la risposta di Landucci ad un tifoso che gli ha chiesto qualcosa sul futuro.

Dunque, questo potrebbe essere un ulteriore indizio del farro che la Juventus cambierà guida tecnica. Adesso si aspetta una presa di posizione definitiva della società che è chiamata a chiarire i piani per il futuro. Giuntoli ha sempre sottolineato che si sarebbe parlato del futuro una volta raggiunti gli obiettivi. Adesso la matematica qualificazione alla Champions è arrivata e oggi 15 maggio si giocherà la finale della Coppa Italia perciò da domani 16 maggio è possibile che si saprà qualcosa in più.