Nelle scorse ore il giornalista sportivo Claudio Ziliani ha commentato sul proprio profilo Twitter la partita giocata e persa dalla Juventus contro la Lazio per 2-1, concentrandosi sul primo gol segnato dai biancocelesti di Milinkovic-Savic.

Lo stesso argomento è stato trattato su Tuttojuve.com da Massimo Pavan, che ha definito il gol del centrocampista serbo irregolare. Il giornalista Paolo Rossi invece su Twitter ha commentato la partita dei bianconeri, sottolineando la scarsa vena propositiva nella squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Juve, Ziliani sul gol di Milinkovic-Savic: 'Inutile giocare se non annulli la rete su un fallo così'

La partita Lazio-Juventus [VIDEO]si è conclusa 2-1 per i biancocelesti: sul primo gol dei capitolini ci sono state diverse proteste per un presunto fallo di Milinkovic-Savic, che ha spinto Alex Sandro da dietro per poi appoggiare il pallone in rete indisturbato.

Di questo episodio ha voluto parlare il giornalista Claudio Ziliani che su Twitter ha pubblicato nelle scorse ore un post polemico nel quale accusa l'arbitro Marco Di Bello di non aver fischiato un fallo evidente: “Ma dai, di che stiamo a parlare se in Lazio-Juve non annullate il gol Milinkovic-Savic che spinge Alex Sandro, possiamo andare a casa è inutile giocare”.

Pavan contro l'arbitraggio di Lazio-Juventus: "Fallo su Alex Sandro oggettivo, perché non andarlo a vedere al Var?"

Anche il giornalista Massimo Pavan ha voluto commentare tramite le pagine di Tuttojuve.com quanto accaduto nella partita tra la Lazio ed i bianconeri.

Nello specifico Pavan si è concentrato sull'episodio che ha portato la rete di Milinkovic-Savic, azione che secondo il giornalista sarebbe stata viziata da una netta irregolarità del centrocampista serbo: “Ci sono episodi dubbi ed altri oggettivi, il fallo su Alex Sandro era oggettivo, il gol andava annullato.

Se anche gli avversari ammettono di aver fatto fallo. Non capisco cosa costasse andarlo a vedere al Var per accorgersi”.

Rossi: 'Preoccupa che la Juventus non abbia impensierito il portiere della Lazio'

Del match Lazio-Juventus ha voluto parlare anche il giornalista Paolo Rossi, quest'ultimo anziché sugli errori arbitrali si è concentrato sui problemi della fase offensiva della Juventus: “Considero preoccupante se si hanno grandi reazioni di nervi, di carattere e anche di qualità (vedi Di Maria o Chiesa) ma non si arriva a impegnare il portiere. Non per il campionato dove oggi si è spostato poco ma per l'Europa League dove si deve essere concreti”.