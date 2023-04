Nonostante si sia ancora nel mese di aprile, non mancano le indiscrezioni di Calciomercato in vista dell'estate e in particolare dalla Spagna arrivano rumor in merito a una possibile partenza di Dusan Vlahovic dalla Juventus.

Il serbo piace molto all'Arsenal, che sta cercando una punta centrale da inserire in una rosa già di qualità e attualmente in lotta per la Premier League.

Possibile trasferimento all'Arsenal per Dusan Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Dusan Vlahovic potrebbe trasferirsi all'Arsenal dalla stagione 2023-2024.

La Juventus potrebbe accettare un'offerta di circa 80 milioni di euro, ossia più o meno quello che aveva speso nel mercato di gennaio 2022 per acquistarlo dalla Fiorentina. In questa stagione e mezza il giocatore bianconero è stato condizionato dal problema di pubalgia (che ora sembra aver superato), ma anche da un tipo di gioco della squadra bianconera che non sembrerebbe valorizzare al massimo le sue caratteristiche tecniche. Proprio questo aspetto potrebbe agevolare la sua cessione, anche in considerazione del fatto che Massimiliano Allegri (a meno di un finale di stagione particolarmente deludente) dovrebbe rimanere a Torino pure nella stagione 2023-2024.

Se il serbo dovesse effettivamente partire in estate, allora la Juventus potrebbe sostituirlo con il danese dell'Atalanta Rasmus Hojlund, una delle rivelazioni del campionato italiano e che ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe utilizzare la somma che arriverebbe dalla cessione di Vlahovic anche per rinforzare centrocampo e difesa. A tal riguardo potrebbe arrivare Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo valutato circa 30 milioni di euro e che in questa stagione ha segnato fino ad adesso sei gol.

Per la difesa invece si valuta il difensore dell'Atalanta (e da poco anche nel giro della nazionale italiana) Giorgio Scalvini, ideale per la difesa a tre e che può giocare sia centrale di sinistra che di destra.

Molte delle operazioni di mercato estive da parte della Juventus dipenderanno dalla qualificazione alla Champions League della prossima stagione, comprese anche le eventuali conferme dei giocatori in scadenza di contratto a fine giugno, ossia Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Juan Cuadrado e Alex Sandro.