La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League per la stagione 2023-2024 ma quel che sembra certo è che diverse società starebbero valutando diversi giocatori bianconeri per rinforzare le proprie rose.

Fra queste evidentemente l'Arsenal protagonista di una stagione importante nel campionato inglese e che è in piena lotta per il titolo con il Manchester City. Come scrive la stampa inglese la società londinese potrebbe regalarsi un rinforzo importante in caso di vittoria del campionato.

Uno dei giocatori che piace all'Arsenal è Dusan Vlahovic, che non sta vivendo un grande momento alla Juventus dal punto di vista realizzativo mentre in nazionale continua ad essere decisivo. Per questo il giocatore starebbe valutando la possibilità di fare una nuova esperienza professionale in una squadra che potrebbe valorizzare meglio le sue caratteristiche tecniche: con un'offerta da circa 100 milioni di euro il giocatore potrebbe lasciare Torino.

Possibile offerta da 100 milioni di euro dell'Arsenal per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi l'Arsenal potrebbe fare un'offerta importante per Dusan Vlahovic nel calciomercato estivo. La società londinese potrebbe regalarsi un grande acquisto nell'eventualità in cui vincesse il campionato inglese e potrebbe spendere 100 milioni di euro.

Il giocatore bianconero starebbe valutando la possibilità di trasferirsi nel campionato inglese anche perché andrebbe a giocare in una squadra che lo valorizzerebbe molto dal punto di vista offensivo. L'eventuale partenza di Vlahovic potrebbe dipendere non solo dalla qualificazione alla Champions League della Juventus ma anche dall'eventuale permanenza di Massimiliano Allegri, che attualmente sembra avere la certezza di rimanere nella società bianconera anche nella stagione 2023-2024.

L'attuale gioco bianconero non starebbe valorizzando Vlahovic e proprio per questo il giocatore potrebbe considerare una nuova esperienza professionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Anche in questo caso molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League della Juventus.

Dovrebbero rimanere a Torino anche senza competizione europea Alex Sandro e Di Maria. Per il brasiliano si parla di un contratto di due stagioni, l'argentino invece potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale di una stagione. Per quanto riguarda invece Cuadrado e Rabiot la società bianconera potrebbe attendere fine aprile per capire come finirà l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni e se quindi verranno annullati i 15 punti di penalizzazione già scontati in campionato per il caso plusvalenze.