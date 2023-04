La Juventus è attesa da settimane decisive per il futuro sportivo. La stagione 2023-2024 non passa solo dal calcio giocato ma anche dalla vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. La data più importante è il 19 aprile, quella in cui il Collegio di Garanzia del Coni deciderà sul ricorso presentato dalla società bianconera per il caso plusvalenze. Incrementa la speranza di un annullamento della penalizzazione di 15 punti che, se consideriamo la classifica attuale, riporterebbe la Juventus seconda in classifica a -12 punti dal Napoli.

A parlare del caso plusvalenze è stato Roberto Afeltra. A Calciomercato.it l'avvocato ah dichiarato che la sentenza dei -15 punti decisa dalla Corte Federale d'Appello non può essere confermata anche perché sulle plusvalenze sono state archiviate diverse indagini.

L'avvocato Afeltra ha parlato dell'esito del ricorso presentato dalla Juventus al Coni per il caso plusvalenze

'La sentenza della Corte d’Appello federale non può essere confermata.'. Queste le dichiarazioni di Roberto Afeltra in riferimento al caso plusvalenze e al ricorso presentato dalla Juventus per il caso plusvalenze. 15 punti di penalizzazione già scontati in campionato, che la Juventus spera di riavere. Fiducia alimentata anche dalle dichiarazioni dell'avvocato di diritto sportivo, che ha parlato non solo del fatto che tante indagini riguardanti le plusvalenze sono state archiviate.

A questo bisogna aggiungere la decisione del Tar del Lazio di definire improcedibile il ricorso presentato dalla Federazione Italiana Giuoco sull'utilizzo da parte degli avvocati di Paratici e Cherubini delle carte Procura Figc-Covisoc che contengono interpretazioni del caso plusvalenze. Proseguendo nella sua intervista Afeltra ha aggiunto: 'Secondo me il 19 aprile il Collegio di Garanzia del Coni fa ripartire il processo o annulla la penalizzazione di 15 punti senza rinvio alla Corte Federale d'Appello'.

L'esito del ricorso al Coni potrebbe pesare anche sull'altro caso giudiziario che sta riguardando la Juventus, la manovra stipendi. Fra le ipotesi avanzate dai giornali c'è anche quella del patteggiamento.

Roberto Afeltra sulle indagini che stanno riguardando Salernitana, Roma e Lazio

L'avvocato Afeltra ha parlato anche alle indagini che stanno riguardando Salernitana, Roma e Lazio sempre riguardanti le plusvalenze finanziarie.

Ha dichiarato: 'Non c’è tempo fino a giugno per fare tutti i processi, quindi ogni cosa contro la Lazio non può incidere sul campionato di quest’anno'. Ha poi aggiunto: 'La Procura di Napoli ha assolto tutti dopo le indagini di conseguenza ritengo che Salernitana, Roma e Lazio non correre alcun rischio in merito a possibili sanzioni'.