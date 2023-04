La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è anche da lavorare sul mercato, sia per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto che per quelli che ritorneranno dai prestiti. Fra questi potrebbe esserci Denis Zakaria, che difficilmente sarà riscattato dal Chelsea. La società inglese dovrebbe spendere circa 30 milioni di euro per il suo cartellino, difficile che faccia questo investimento anche perché lo svizzero è attualmente una riserva. Dovrebbe quindi ritornare a Torino ma è probabile non rimanga nella società bianconera.

La Juventus spererebbe in una cessione a titolo definitivo e potrebbe accontentarsi di un'offerta da circa 25-30 milioni di euro per il giocatore. Secondo Sportitalia fra le società interessate a Zakaria ci sarebbe il Galatasaray, che continuerebbe in tal caso a pescare dal campionato italiano dopo il recente acquisto nel mercato di gennaio di Zaniolo, ex giocatore della Roma.

Il giocatore Zakaria potrebbe trasferirsi al Galatasaray a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Galatasaray potrebbe fare un'offerta per Denis Zakaria. il centrocampista svizzero difficilmente sarà riscattato dal Chelsea e a giugno dovrebbe ritornare a Torino. Sul giocatore ci sarebbe la società turca, che potrebbe spendere una somma vicina ai 30 milioni di euro per il suo cartellino, magari in una modalità di pagamento dilazionata.

Partito come riserva ad inizio stagione con Potter sembrava aver ritrovato minutaggio fino all'esonero del tecnico ex Brighton. Una situazione non ideale per lo svizzero considerando la rosa ricca di qualità e di giocatori come quella del Chelsea. Per questo il riscatto è una possibilità poco concreta. Sono solo 10 i match giocati in stagione dallo svizzero fra tutte le competizioni disputate dal giocatore con il Chelsea con un gol segnato in Champions League.

Da valutare il futuro professionale anche degli altri giocatori in prestito in altre società.

Il futuro professionale degli altri giocatori in prestito in società inglesi

Difficile anche il riscatto del cartellino di Arthur Melo da parte del Liverpool, il brasiliano anche in questa stagione è stato condizionato da infortuni.

A luglio potrebbe trasferirsi in prestito nel campionato brasiliano anche se si parla anche di un interesse del Valencia per il centrocampista. Potrebbero essere riscattati invece Kulusevski e McKennie rispettivamente dal Tottenham e dal Leeds. Nel primo caso sarà importante la qualificazione alla Champions League della squadra allenata attualmente da Stellini (dopo la rescissione consensuale con Conte), per il riscatto dell'americano dipenderà invece dalla permanenza del Leeds nel campionato inglese. Non è sa scartare la possibilità che entrambe le società decidano di riscattarli anche senza raggiungimento degli obiettivi stagionali prima menzionati.