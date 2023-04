La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel periodo estivo. Trattative che dipenderanno evidentemente anche dalla partecipazione o meno del club alla prossima Champions League.

Fra i nomi che potrebbero lasciare Torino ci sarebbe anche quello di Wojciech Szczesny, che guadagna oltre 6 milioni di euro netti a stagione e che in caso di offerta importante da almeno 20 milioni di euro potrebbe chiudere il proprio rapporto coi bianconeri. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e c'è anche il rischio che il giocatore vada via a parametro zero fra un anno.

Stando a quanto riportato da juvelive.it, in pole in caso di partenza del polacco ci sarebbe Marco Carnesecchi, che sta disputando una stagione importante in prestito alla Cremonese (il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta): il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro.

Szczesny potrebbe lasciare Torino: come sostituto piacerebbe Carnesecchi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando la cessione di Szczesny. Se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 20 milioni di euro la società bianconera potrebbe lasciarlo partire anche perché andrebbe ad alleggerire il monte ingaggio in maniera significativa.

Si parla di un interesse di società inglesi per il portiere, fra queste anche il Tottenham che starebbe lavorando al sostituto di Lloris.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera per il ruolo di portiere ci sarebbe come già evidenziato Marco Carnesecchi, titolare nella Cremonese in Serie A in questa stagione. Il suo però non è l'unico nome in lista. Anche Guglielmo Vicario farebbe infatti parte del possibile roster di candidati a sostituire il polacco: la valutazione dell'estremo difensore dell'Empoli sarebbe sempre più o meno di 20 milioni di euro ma pare che anche Inter e Napoli siano interessati a lui.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore difensivo a giugno. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un difensore centrale oltre che di due terzini. A tal riguardo non è da scartare l'acquisizione in prima squadra di Koni De Winter, in prestito all'Empoli in questa stagione, o quella di Dean Hujsen, titolare nella Juventus Next Gen.

Per la fascia destra piacerebbe Emil Holm, valutato dallo Spezia circa 20 milioni di euro, il tutto in vista del fatto che Juan Cuadrado potrebbe non rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno.