Tre squadre ai Quarti di Finale di Champions League, con un probabilissimo derby tutto italiano in semifinale dato che l'Inter ieri sera si è imposta sul campo del Benfica in trasferta col risultato di 0-2. Se tutto andrà come suggerito dall'andamento dell'andata, i nerazzurri al prossimo turno affronteranno una fra Milan e Napoli (l'andata è in programma questa sera). E poi ancora Juventus e Roma ai Quarti di Europa League e Fiorentina avanti in Conference League. Sembra in definitiva essere rinata l'Italia del calcio, che dopo anni di latitanza sembra tornata ai vertici del calcio mondiale.

La distanza economica però tra la Serie A e gli altri top campionati continua ad aumentare.

A rivelarlo è Calcio e Finanza, che ha messo a confronto i fatturati delle prime sei società del campionato italiano con le prime sei di quello inglese in riferimento ai bilanci 2021-2022. Dai dati pubblicati emerge come le società italiane abbiano raggiunto assieme un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro con la Juventus a farla da 'padrone' fra le italiane con 402 milioni di euro. Le prime sei squadre del campionato inglese hanno invece registrato 3,48 miliardi di euro con il Manchester City in testa a quota 700 milioni di euro.

I dati riportati da Calcio e Finanza dimostrano dunque come le società inglesi viaggino a più del doppio della velocità di quelle italiane. Interessante anche il dato sui ricavi delle società italiane fra il 2020-2021 e il 2021-2022.

Se infatti il bilancio totale delle prime sei squadre italiane nel primo caso era di 1,560 miliardi di euro, nella stagione successiva si è registrato un decremento di circa 60 milioni di euro: la Juventus è infatti passata da 437 milioni di euro a 402, l'Inter da 356 a 330, il Milan da 232 a 287 (incremento dovuto alla vittoria del campionato), da 194 milioni di euro a 191 per la Roma, da 174 a 153 milioni per il Napoli, da 164 a 135 milioni di euro per la Lazio.

A differenza di quelle italiane, le prime sei società del campionato inglese, sempre dal 2020-2021 al 2021-2022, hanno registrato un incremento dei ricavi. Ecco che il Manchester City è passato da 689 milioni di euro a 698, il Manchester United da 598 milioni di euro a 664, il Liverpool da 589 a 677, il Chelsea da 526 a 548, il Tottenham da 437 a 501. L'Arsenal invece ha avuto ricavi minori dalla stagione 2020-2021 a quella successiva, passando da 397 milioni di euro a 390 milioni di euro.