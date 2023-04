Nelle scorse ore il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni della trasmissione Pressing della Juventus e del caso plusvalenze che ha colpito i bianconeri. Secondo il giornalista, ci sarebbero dunque delle chance concrete che il collegio di Garanzia del Coni possa restituire quanto tolto alla formazione piemontese. Dello stesso argomento e sempre ai microfoni di Pressing ha parlato anche Sandro Sabatini.

Juve, Zazzaroni parla del caso plusvalenze: "Alcune situazioni mi fanno pensare che verranno restituiti i 15 punti"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è stato ospite della trasmissione Mediaset pressing e tra gli argomenti toccati dal giornalista c'è stata anche la Juventus e quelli che potrebbero essere gli sviluppi della vicenda sul caso plusvalenze. Secondo Zazzaroni dunque ci sarebbe una possibilità più che concreta che alla Juventus vengano restituiti i 15 punti: “Ci sono passaggi che mi lasciano perplesso, il ritardo di Chinè per arrivare ai deferimenti, 15 giorni che scavalcano il 19, la mancanza dell'articolo 31, tante situazioni mi fanno pensare che si possa arrivare alla restituzione dei 15 punti e ad una penalizzazione successiva per l'altro filone, anche se lì poi si parla di patteggiamento e quindi ad un terzo della pena.

Sono tutte situazioni che a Roma si stanno discutendo”. Zazzaroni ha poi continuando a parlare della Juventus concentrandosi sul lato sportivo e commentando la sconfitta in campionato rimediata dalla squadra bianconera contro il Sassuolo: secondo il direttore del Corriere dello Sport, fra i problemi che avrebbe la Juve ci sarebbe soprattutto la mancanza di uomini che in campo sappiano assumersi delle responsabilità.

Ad Allegri secondo Zazzaroni, sarebbero mancati troppi uomini di carattere ed alcuni di quelli che scendono in campo come Dusan Vlahovic, non riuscirebbero ad adempiere ai compiti a loro assegnati.

Sabatini: “Penso sia giusto che si faccia il punto sul caso plusvalenze anche sulle altre squadre coinvolte”

Anche Sandro Sabatini ha voluto parlare della Juventus e del caso plusvalenze che ha colpito la “Vecchia Signora”.

Stando a quanto affermato dal giornalista sportivo ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing, le indagini non dovrebbero fermarsi alla sola compagine bianconera ma anche espandersi verso le altre formazioni coinvolte nel caso: “Sulla questione delle plusvalenze noi non dobbiamo far finta che 17 anni fa c'è stata qualcosa di molto importante con la Juventus protagonista e con un seguito che si è concluso non soddisfacente in generale perché quando resti con una sentenza di prescrizione è qualcosa che non ti soddisfa in genere. Sulla questione plusvalenze è giusto far il punto su tutte le squadre, non è possibile che questo scandalo diventi Juventupoli. Sarebbe più corretto Plusvalenzopoli”.