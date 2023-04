La Juventus è già al lavoro per definire il prossimo Calciomercato estivo. La società bianconera dovrà valutare anche il futuro dei calciatori che sono stati ceduti in prestito ad altre società. È ad esempio il caso di Arthur Melo, che lo scorso agosto si è trasferito al Liverpool in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista brasiliano è stato condizionato da un infortunio in questa stagione, ma già dal suo arrivo nella società inglese era stato mandato nella squadra riserve. Fatto sta che il Liverpool non dovrebbe riscattare Arthur Melo.

Quindi Arthur Melo dovrebbe ritornare a Torino ma non per rimanerci: sui media sportivi parla di una sua possibile cessione al Valencia in uno scambio di mercato che porterebbe José Luis Gaya nella società bianconera. La valutazione di mercato dei due giocatori è simile, circa 35 milioni di euro.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Gaya

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Arthur Melo potrebbe trasferirsi al Valencia in uno scambio di mercato che porterebbe José Luis Gaya a Torino. Il terzino spagnolo piacerebbe molto alla società bianconera, alla ricerca di un laterale sinistro di qualità, che possa giocare nella difesa a quattro ma eventualmente anche come esterno in un centrocampo a cinque come alternativa a Filip Kostic.

Si tratterebbe di uno scambio di mercato alla pari considerando la valutazione di mercato simile dei due giocatori. Il problema di fondo sarebbe rappresentato dall'ingaggio di Arthur Melo (di circa sei milioni di euro a stagione), in tal caso la società bianconera potrebbe partecipare al pagamento di una parte dello stipendio del brasiliano.

Se non dovesse trasferirsi al Valencia il centrocampista potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale in Brasile. Si ipotizza infatti un ritorno al Gremio in prestito, così da poter ritrovare la forma migliore. La società brasiliana lo ha lanciato nel "calcio che conta" prima del trasferimento al Barcellona.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale anche degli altri giocatori attualmente in prestito in altre società.

Dejan Kulusevski dovrebbe essere riscattato dal Tottenham per circa 35 milioni di euro, così come Weston McKennie dal Leeds, anche se molto dipenderà dalla permanenza della squadra nel campionato inglese. Mentre è ancora incerto il futuro di Denis Zakaria, attualmente in prestito al Chelsea.