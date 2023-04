A Bari si sogna: la vittoria nello scontro diretto di Serie B contro il Sudtirol ha portato un enorme entusiasmo in una città che già ne aveva accumulato tanto grazie ai successi della squadra nei mesi scorsi. Adesso la Serie A diretta è a quattro lunghezze e mancano ancora sei gare alla fine della regular season. Dunque, è ancora tutto aperto il discorso promozione, considerando che il Genoa ha 60 punti e occupa la seconda posizione, mentre la squadra biancorossa ne ha 56 ed è terza. E se finisse così? Ci sarebbero comunque i play off da affrontare e quindi ancora un'altra possibilità per sperare nella promozione in Serie A.

Un aspetto positivo della truppa pugliese è dato dall'attacco, che al momento è il secondo più prolifico della cadetteria, con 48 gol segnati. Soltanto il Frosinone capolista ha fatto meglio, con 51 realizzazioni, mentre il Genoa ne ha segnate 42 ed è superato anche dalla Reggina in questa speciale classifica (43 gol fatti). A pari merito di gol fatti, insieme ai liguri secondo in classifica ci sono anche Modena (che però ne ha subiti ben 43) e Pisa, attualmente ottavo in classifica.

Cosa succede se il Bari va in Serie A?

In caso di promozione in Serie A, il Bari potrebbe cambiare proprietà. Anzi, è più di una probabilità. Infatti, ad oggi, la famiglia De Laurentiis è già proprietaria del Napoli calcio e, non potendo detenere la proprietà di due club della stessa categoria, quindi è quasi certo che la famiglia lasci la società biancorossa.

Lo stesso Presidente aveva accennato: "In caso di promozione del Bari nella massima serie, cosa succederà al club? Sapevamo del rischio ma abbiamo continuato e investito per valorizzare questa squadra, il futuro chissà: se succederà noi lavoreremo anche nell'ottica di cedere, quando dovremo per forza. Venderemo la squadra alla migliore organizzazione possibile che magari continuerà a portare il Bari in alto dove merita di essere".

Pallotta torna "in campo"?

E allora chi potrebbe sostituire la famiglia De Laurentiis a capo della società pugliese nel caso di promozione della squadra in Serie A? La notizia della ultime ore è certamente molto affascinante. Secondo indiscrezioni di alcuni siti, il Bari potrebbe essere ceduto a un noto imprenditore che ha già investito nel calcio italiano negli anni scorsi.

Si tratta di James Pallotta.

Da tempo, Pallotta sarebbe molto interessato a tornare nel calcio italiano ed era stato accostato ad altri club nei mesi scorsi, ma si erano rivelate soltanto voci. Pallotta, ex co-proprietario e presidente della Roma, potrebbe prendere in mano il Bari portandolo verso nuove mete e obiettivi calcistici.