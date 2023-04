Nonostante un futuro ancora incerto - non è ancora chiaro se il club parteciperà o meno alla prossima Champions League - la Juventus lavora al mercato che verrà.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, il club starebbe pensando di riportare a Torino Leonardo Spinazzola, condizionato nelle ultime due stagioni dal grave infortunio subito all'Europeo con la nazionale italiana ma tornato quest'anno ad un buon minutaggio.

Il giocatore potrebbe valutare una nuova esperienza professionale specie se non dovesse arrivare il prolungamento di contratto in scadenza per il terzino con la Roma a giugno 2024.

Spinazzola potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Spinazzola è arrivato a Roma nel 2019 nello scambio di mercato che ha condotto Luca Pellegrini a Torino. Con un contratto in scadenza a giugno 2024 avrebbe un prezzo vantaggioso oltre al fatto che si adatterebbe con facilità in una società che già conosce. Buona anche la sua duttilità in campo, Spinazzola può infatti giocare da terzino ma anche da centrocampista nel 3-5-2 e nella Juventus potrebbe fungere da alternativa a Filip Kostic.

I dubbi su Spinazzola riguardano la tenuta atletica, ma l'andamento dell'attuale stagione e di parte dell'ultima depongono a suo favore. L'eventuale arrivo di Spinazzola potrebbe portare ad una cessione in prestito di Iling-Junior, anche se in una recente intervista Massimiliano Allegri ha parlato anche di possibile ruolo da mezzala per il giocatore bianconero da poco promosso in pima squadra.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare rinforzi eventuali anche nei ruoli di difensore centrale e centrocampista. Il tutto a meno che non si decida di valorizzare dei giovani, uno su tutti Koni De Winter, che sta disputando una stagione importante in prestito all'Empoli.

Per quanto riguarda invece il centrocampo con il probabile ritorno di Leandro Paredes al PSG la Juventus potrebbe dare fiducia a Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza, dove sta disputando un'ottima stagione.

Classe 2001, Rovella ha di recente segnato il suo primo gol in Serie A, nel match pareggiato 2-2 dal suo Monza in casa dell'Udinese con un successo sfumato solo al 95esimo grazie a un rigore trasformato da Beto.

Molto delle strategie del club bianconero dipenderà comunque dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, a breve la situazione sarà più chiara al riguardo grazie anche al pronunciamento ormai prossimo del Collegio di Garanzia del Coni che il prossimo 19 aprile deciderà circa l'esito del ricorso presentato dalla società contro la sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze.