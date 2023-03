La Juventus nei prossimi mesi dovrà decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno ma anche quello di chi è in prestito altrove. Weston McKennie e Dejan Kulusevski dovrebbero essere riscattati rispettivamente dal Leeds e dal Tottenham, indipendentemente se si attiveranno o meno gli obblighi di riscatto.

Difficile invece la permanenza di Denis Zakaria e Arthur Melo, rispettivamente al Chelsea e al Liverpool. La società londinese dovrebbe spendere circa 30 milioni di euro per acquistare lo svizzero, circa 35 milioni di euro invece il Liverpool per l'acquisto del brasiliano, condizionato in questa stagione da diversi infortuni.

Possibile il ritorno di Arthur Melo alla Juventus a giugno

La stagione di Arthur Melo è stata condizionata da un infortunio subito nella prima parte di stagione. Già dal suo arrivo al Liverpool il centrocampista brasiliano era stato fatto allenare con la seconda squadra inglese perché non ritenuto in forma ideale. Subito dopo è arrivato l'infortunio con un recupero facilitato dalla pausa mondiale. Attualmente Arthur Melo ha disputato fino ad adesso 1 match in Champions League, 1 in EFL Trophy e 2 match nel campionato inglese 2, ovvero il campionato under 21 inglese.

Una situazione che difficilmente porterà la società inglese a riscattarlo a fine stagione anche perché costerebbe circa 35 milioni di euro dopo che il prestito è stato pagato circa 7 milioni di euro.

Con il ritorno a Torino Arthur Melo difficilmente rimarrà alla Juventus, soprattutto in caso di permanenza di Massimiliano Allegri. Per il centrocampista, che ha un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera, potrebbe esserci anche un prestito nel campionato brasiliano. Fino a qualche settimana fa si parlava di un interesse del Palmeiras e del Gremio, che lo ha lanciato nel calcio prima del trasferimento nel calcio europeo al Barcellona.

Arthur Melo si è trasferito alla Juve nel calciomercato estivo 2020

L'arrivo di Arthur Melo alla Juventus avvenne nel Calciomercato estivo del 2020 nello scambio di mercato che portò il brasiliano a Torino e Miralem Pjanic nella società bianconera. Arrivato soprattutto come richiesta di Sarri, con l'esonero del tecnico però il brasiliano non è riuscito ad incidere come ci aspettava, prima con Andrea Pirlo e poi con Massimiliano Allegri fino alla cessione in prestito con diritto di riscatto al Liverpool per circa 43 milioni di euro nel recente calciomercato estivo. Stagioni in cui è stato condizionato da infortuni più o meno pesanti e che non gli hanno permesso di rendere come ci si aspettava e per l'investimento effettuato dalla società bianconera.