La Juventus si è qualificata alla semifinali di Europa League. Un risultato importante per la squadra bianconera che si giocherà il passaggio in finale contro il Siviglia. Non sarà facile considerando la storia in Europa League degli spagnoli ma Lapo Elkann ha voluto elogiare la qualificazione su Twitter. Lapo si è detto orgoglioso del risultato e ha invitato la squadra a raggiungere la finale e a vincerla. Tanti i commenti al post, ad una domanda Lapo Elkann ha voluto sottolineare come la proprietà attuale non vuole cedere la Juventus.

Lapo Elkann ha dichiarato che la Famiglia Agnelli - Elkann non vuole vendere la Juventus

'Vendete la Juve e andatevene'. Questo uno dei post ricevuti da Lapo Elkann su Twitter. La risposta dell'imprenditore è stata: 'Mai'. Risposta che ha trovato il gradimento di diversi follower di Lapo. Un utente ha scritto riferendosi a chi aveva criticato Lapo Elkann: 'Commento imbarazzante, Grande Lapo'. Un altro invece ha scritto: 'Un commento del genere può averlo scritto solo un tifoso interista o un napoletano'. Un altro follower di Lapo Elkann ha scritto: 'Il fatto che cambia tutto e gli Agnelli sono ancora proprietari della Juve è una cosa che ci rende orgogliosi e che mi fa stimare questa famiglia.

Questa è la Juve che piaccia o no'. Un altro utente ha aggiunto: 'Invece di ringraziarli per aver tenuto la Juve sempre ad alti livelli!!! Meritate una proprietà cinese! Se amate veramente la Juve attuate la politica della disdetta ed i soldi risparmiati comprate gadget allo Juventus store'. tanti i messaggi a supporto della proprietà bianconera, che in un momento difficile sta dimostrando vicinanza e voglia di difendere la Juventus anche dalle vicende giudiziarie che la stanno riguardando.

La Juventus in estate festeggerà il centenario di proprietà della Famiglia Agnelli

La Juventus in estate festeggerà il centenario di proprietà della Famiglia Agnelli nella società bianconera. Un traguardo prestigioso se si considerano le vittorie e la voglia di investire nella società bianconera. Per questo potrebbero esserci rinforzi importanti oltre al fatto che, come confermato dal direttore tecnico Francesco Calvo, si continuerà ad investire sui giovani valorizzando i giocatori provenienti nella Juventus Next Gen. In questa stagione hanno giocato almeno un match nella Juventus sei giocatori provenienti dalla seconda squadra bianconera. Un progetto sportivo che continuerà anche nella stagione 2023-2024.