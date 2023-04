La Juventus si è qualificata alle semifinali di Europa League dopo l'1 a 0 dell'andata e l'1 a 1 del ritorno contro lo Sporting Lisbona. Nel secondo match, disputatosi in terra portoghese, Allegri è ritornato al 4-3-3 con risposte importanti di alcuni giocatori. Uno dei migliori è stato Juan Cuadrado che, da terzino destro, sembra aver migliorato il rendimento rispetto al ruolo di centrocampista di fascia del 3-5-2. Il colombiano è in scadenza di contratto e, attualmente, non si parla di prolungamento di contratto. Sul giocatore ci sarebbe l'Inter, con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta che starebbe valutando il suo ingaggio anche in previsione di una possibile cessione di Denzel Dumfries.

L'olandese piace a diverse società inglesi e con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società milanese. L'Inter potrebbe garantire al colombiano un contratto di due stagioni a circa 5 milioni di euro a stagione, più o meno quello che guadagna il giocatore attualmente nella società bianconera.

Cuadrado potrebbe trasferirsi all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter starebbe valutando l'ingaggio di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno. Attualmente non si parla di prolungamento di contratto per il colombiano anche se la società bianconera ha dovuto attendere l'esito del ricorso al Coni prima di valutare la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza.

Se però non dovesse arrivare l'intesa con la società bianconera, l'Inter potrebbe offrirgli un contratto di due stagioni. Juan Cuadrado ha disputato sinora 24 match in campionato segnando 1 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match ed 1 gol in Coppa Italia, 6 partite ed 1 assist fornito ad un suo compagno in Champions League e 6 gare in Europa League.

Un giocatore che piace molto alla società milanese ma non è l'unico seguito che potrebbe arrivare a parametro zero. A proposito di giocatori in scadenza, oltre a Milan Skriniar, anche Stefan de Vrij potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero a giugno

Il mercato dell'Inter

Il giocatore dell'Inter Milan Skriniar dovrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain a giugno.

Da valutare anche il futuro professionale di Stefan de Vrij, anche il centrale è in scadenza a giugno e attualmente non ci sono i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società milanese. Molto dipenderà dall'eventuale conferma o meno di Simone Inzaghi: si parla di una possibile partenza del tecnico emiliano, indipendentemente da come finirà la stagione. L'Inter è attualmente impegnata nelle semifinali di Champions League ed in Coppa Italia, in campionato, invece, è distante dal primo posto del Napoli.