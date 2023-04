La prossima sessione estiva di Calciomercato dell'Inter potrebbe dipendere da come finirà questa stagione. I nerazzurri, infatti, al momento sono fuori dalla zona Champions, essendo sesti in classifica, ma sono in semifinale nella massima competizione europea e, dunque, potrebbero strappare il pass anche non arrivando tra le prime quattro, ma eventualmente trionfando nella finale a Istanbul. Qualora il club meneghino, però, non si qualificasse alla prossima Champions League, sarà necessaria una cessione illustre e uno dei nomi che piacciono ai top club europei è quello di Alessandro Bastoni, soprattutto se il difensore non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024.

E in questo senso va registrato il sondaggio fatto dal Barcellona per il classe 1999.

La Roma è alla ricerca di un estremo difensore importante per la prossima estate. I giallorossi stanno sondando diverse piste e l'ultima in ordine di tempo porterebbe a Mattia Perin. Qualora non andasse via Szczesny, infatti, l'estremo difensore italiano potrebbe chiedere la cessione alla Juventus per giocare con maggiore continuità.

Barcellona su Bastoni

Il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. La permanenza del centrale all'Inter è tutt'altro che certa, soprattutto tenendo conto che è in scadenza di contratto a giugno 2024. Senza un accordo per il rinnovo entro l'estate, dunque, la cessione sarà inevitabile per non correre il rischio di ripetere quanto fatto con Milan Skriniar, che in estate andrà via a parametro zero per accasarsi al Paris Saint Germain.

I blaugrana cercano un innesto importante e tra le due società ci sono stati diversi contatti, come mostra il viaggio in Spagna del ds nerazzurro, Piero Ausilio. L'Inter valuta il suo difensore almeno tra i 50 e i 60 milioni di euro, soprattutto dopo le ultime prestazioni in campo europeo. Barça che, però, per abbassare l'esborso economico sarebbe pronto a mettere sul piatto i cartellini di Samuel Umtiti e Sergino Dest, che torneranno dai prestiti a Lecce e Milan.

Potrebbe anche essere proposto un conguaglio tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Roma, idea Perin

La Roma è alla ricerca di un portiere e per questo motivo avrebbe sondato il terreno per Mattia Perin. L'estremo difensore è pronto a chiedere la cessione alla Juventus qualora dovesse continuare ad essere chiuso da Szczesny anche nella prossima stagione.

I giallorossi sarebbero pronti a offrire uno scambio alla pari con Rick Karsdorp, per una valutazione complessiva dei due cartellini intorno ai 10 milioni di euro.

In caso di mancata partenza da Torino di Szczesny, dunque, la Juve potrebbe pensare a questa operazione per ingaggiare l'erede di Cuadrado, che è in scadenza di contratto, e realizzare una plusvalenza importante.