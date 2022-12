La Juventus ha dedicato molte attenzioni nelle ultime stagioni al settore giovanile. Il lancio della Next Gen ha permesso alla società bianconera di valorizzare i giovani cresciuti in casa bianconera. Giocare il campionato di Serie C rappresenta un passo importante per la crescita del collettivo e lo dimostra la presenza nella rosa bianconera di giocatori come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior. Nelle amichevoli disputate recentemente dalla Juventus, in previsione della ripartenza della stagione calcistica, si sono messi in evidenza giovani come Barbieri, Riccio e soprattutto Nonge Boende.

Il centrocampista belga è un classe 2005 ed è arrivato dall'Anderlecht. In poco tempo è diventato un riferimento del centrocampo della Primavera bianconera allenata da Paolo Montero. Proprio il tecnico uruguaiano ha paragonato Nonge Boende al suo ex compagno di squadra Edgar Davids, il belga però ha come idolo Paul Pogba e di certo avrà modo di imparare molto dal centrocampista francese nella società bianconera. Secondo alcune indiscrezioni, già dal 2023 il belga potrebbe essere promosso nella Juventus Next Gen così da avere la possibilità di giocare in un campionato impegnativo come la Serie C. Un passo importante prima dell'eventuale promozione in prima squadra come è successo a Miretti, Soulé e Iling Junior.

Difficile invece un prestito in un'altra società come è successo per Fagioli prima del ritorno nella società bianconera.

Possibile promozione in Next Gen per Nonge Boende nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus nel 2023 potrebbe promuovere Nonge Boende dalla Primavera alla Next Gen. Un passo necessario per proseguire la crescita del giovane belga, che ha dimostrato già nelle amichevoli disputate dalla Juventus contro Arsenal e Rijeka di essere un giovane molto interessante.

Una crescita evidente quella del belga che potrebbe essere completata nella seconda squadra bianconera. Il classe 2005 è uno dei giovani più interessanti della società bianconera insieme a Kenan Yildiz, che ha già giocato il suo primo match nella Next Gen e che potrebbe diventare parte integrante della prima squadra quanto prima.

I giovani che fanno parte della prima squadra della Juventus

Tanti giovani ed un settore giovanile che si sta rivelando uno dei più importanti in Italia. Intanto già adesso sono parte integrante della prima squadra Miretti, Fagioli e Iling Junior. L'inglese ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025. Attualmente è considerato la prima alternativa a Kostic nel 3-5-2 ma l'inglese può giocare anche trequartista o punta di fascia. Per Kostic la Juventus potrebbe valutare offerte di mercato e una sua eventuale partenza potrebbe dare più spazio a Iling Junior.