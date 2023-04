Sabato 8 aprile alle ore 20:45 si giocherà Lazio-Juventus, incontro valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23. I biancocelesti, durante il 28° turno, si sono imposti per 2-0 in trasferta contro il Monza di Palladino grazie alle reti di Pedro a primo tempo e Milinkovic-Savic nella seconda porzione di gioco. I bianconeri hanno anch'essi ottenuto una vittoria per 1-0 per merito della rete di Kean, ma tra le mura amiche e contro l'Hellas Verona di Zaffaroni.

Statistiche: la Lazio non batte la Juventus in casa nel massimo campionato italiano dal 7 dicembre 2019, quando gli aquilotti ebbero la meglio per 3-1.

Lazio, Immobile parte dalla panchina

Mister Sarri e la sua Lazio provengono da sei risultati utili consecutivi in Serie A (5 vittorie e 1 pareggio), tra i quali spiccano le vittorie contro la Roma nel Derby capitolino e col Napoli allo Stadio Maradona, entrambe ottenute per 1-0. Per provare a continuare il trend positivo in campionato, il tecnico toscano affronterà la sua ex squadra schierando probabilmente un propositivo 4-3-3, con Provedel tra i pali. Difesa a quattro che avrà buone chance di essere formata da Romagnoli e Casale in mezzo, mentre Hysaj andrà a piazzarsi a sinistra e Lazzari occuperà il fronte opposto. Triade di centrocampo che sarà formata probabilmente da Cataldi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Considerando che Immobile dovrebbe partire dalla panchina, il tridente offensivo dei biancocelesti potrebbe vantare inizialmente come titolari Pedro al centro, con Zaccagni alla sua sinistra e Felipe Anderson a destra.

Juventus, ancora out Pogba

Max Allegri e la sua Juventus dovranno necessariamente catapultarsi nel match contro gli aquilotti sapendo di non poter contare sulle prestazioni dell'infortunato Pogba e dello squalificato Kean, mentre rimangono in forse gli impieghi di Bonucci, Chiesa e Kaio Jorge.

Per centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A, l'allenatore bianconero potrebbe scegliere il 3-5-2, puntando su Szczesny come estremo difensore. Danilo, Bremer e Alex Sandro, invece, avranno ottime possibilità di comporre il terzetto arretrato. I titolari del centrocampo juventino, inoltre, potrebbero essere De Sciglio come ala destra e Kostic sul versante sinistro, nel frattempo a far da filtro in mezzo ci saranno Fagioli, Rabiot e Locatelli.

Pochi dubbi, in ultimo, sul tandem offensivo che avrà presumibilmente come interpreti Angel Di Maria e Dusan Vlahovic.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus:

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Romagnoli, Casale, Lazzari, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Bremer, Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.