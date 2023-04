Ieri sera è andata in scena Juventus-Inter, match valido per la semifinale di andata della Coppa Italia 2022-23 terminato 1-1: al vantaggio di Juan Cuadrado per i bianconeri ha replicato proprio all'ultimo secondo di recupero Romelu Lukaku abile a trasformare un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Bremer. Nel corso del match il club bianconero ha avuto modo di osservare da vicino Alessandro Bastoni, che è in scadenza di contratto a giugno 2024 e non ha ancora raggiunto l'intesa per il rinnovo con la società milanese.

Ci sarebbe grande distanza fra l'offerta dell'Inter e le richieste del giocatore nonostante quest'ultimo abbia sempre dichiarato di essere un grande tifoso della squadra milanese.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società tra cui proprio la Juventus e il Paris Saint Germain, che dopo l'ingaggio di Milan Skriniar che sarà ufficiale a giugno potrebbe piazzare un altro colpo in casa Inter.

Possibile l'acquisto di Bastoni da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Calciomercato.it, la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto di Alessandro Bastoni. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2024 e considerando la mancata intesa sul prolungamento di contratto c'è il rischio per l'Inter di rivivere un altro caso Skriniar che lascerà il club a parametro zero. Difficile che la società milanese faccia lo stesso errore, per questo potrebbe anche decidere di cedere Bastoni nel prossimo calciomercato estivo: l'entourage vorrebbe infatti tra i 6 e i 7 milioni di euro l'anno, una cifra molto importante che il club non vorrebbe raggiungere preferendo, sembrerebbe, arrivare all'ingaggio promesso al collega di reparto Stefan De Vrij, che sta per rinnovare a 3,8 milioni di euro l'anno.

Se Bastoni dovesse finire sul mercato ci sarebbero Paris Saint Germain e Juventus pronte a intervenire: la sua valutazione di mercato sarebbe di circa 40 milioni di euro, con i bianconeri che potrebbero collocarlo nella nuova difesa a 3 varata quest'anno dal tecnico Massimiliano Allegri.

In questa stagione Bastoni ha disputato 32 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando anche altri giocatori per la difesa, soprattutto per quanto riguarda le fasce. A tal riguardo piacerebbe molto Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo del Benfica in scadenza di contratto a giugno. Per la fascia destra si seguirebbe invece Emil Holm, giocatore dello Spezia valutato circa 20 milioni di euro dalla società ligure, il tutto con un occhio sempre ai giocatori in scadenza di contratto a giugno: il club potrebbe alla fine optare per la permanenza di Alex Sandro e confermare anche Angel Di Maria.