Nelle scorse ore il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha parlato sul proprio canale Youtube sottolineando come il tecnico della Juventus Thiago Motta sia reticente a nominare la parola scudetto.

Zuliani ha poi detto la propria sul Napoli di Antonio Conte e anche sul caso che sarebbe montato nelle ultime settimane alla Continassa per quanto concerne la non titolarità di Federico Gatti.

Zuliani: 'A Motta la parola scudetto non gliela si scuce dalla bocca neanche se i bianconeri fossero primi'

Il giornalista sportivo e tifoso bianconero Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e della volontà del tecnico bianconero di nascondere le ambizioni del club: "Thiago Motta continua a dire di essere focalizzato sul match di turno, affrontando partita dopo partita.

La parola scudetto non gliela si scuce dalla bocca neanche se la Juventus fosse in testa alla classifica, ma in questo momento va bene. La squadra è infatti reduce dalla scoppola con lo Stoccarda e dal pirotecnico 4-4 con l'Inter e soprattutto deve vincere con il parma per andare a -5 dalla capolista Napoli".

Proprio in merito alla formazione partenopea e alle parole spese dal suo tecnico Antonio Conte nel post partita della vittoria per 2-0 a col Milan, Zuliani ha detto: "Il pugliese dice di non credere nello scudetto, ma non so se stia bluffando per mettere le mani avanti. Ha ricordato ancora una volta i 40 punti fatti dal Napoli lo scorso anno e il decimo posto, dimenticandosi che la base della squadra è quella dello scudetto 2022/23, alla quale è stato aggiunto un mercato sontuoso questa estate.

Inoltre Conte parlando del vantaggio del non partecipare alle coppe infrasettimanali, ha sottolineato come i partenopei abbiano l'obiettivo di rientrare nelle competizioni europee e che se dovessero ottenere qualcosa di più, sarebbe tutto di guadagnato".

Tornando a parlare poi delle vicende legate al mondo Juventus, Zuliani ha commentato il caso Gatti: "Thiago Motta ha detto che con il difensore torinese non ci sono stati problemi e che non ha visto in lui svogliatezza negli allenamenti.

Io ci credo e penso che magari lo stesso Gatti, messo in panchina nei precedenti match, abbia fatto uscire il suo malcontento per vie traverse e che la cosa si sia gonfiata sui social".

Juventus, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Conte novello Pinocchio, crede sicuramente nello scudetto'

Le parole di Zuliani hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Il tema non è Gatti sì o no, il tema è Locatelli sì.

Quest'anno con il nuovo allenatore sembra rinato, anche perché finalmente gioca nel suo ruolo. E i risultati si vedono: gol, assist e geometrie", scrive un utente su Youtube.

Un altro commentando le dichiarazioni di Conte ha aggiunto: "Il pugliese e il Napoli credono sicuramente nello scudetto, novello Pinocchio".