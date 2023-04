L'annata dell'Inter, soprattutto in campionato, fino a ora è da considerare negativa visto il quinto posto in classifica, lontano dalla vetta occupata dal Napoli. Tra i pochi calciatori che hanno offerto un buon rendimento c'è Francesco Acerbi, voluto da Simone Inzaghi e arrivato nelle ultime battute del mercato della scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro dalla Lazio. La permanenza in nerazzurro del centrale, però, sembra tutt'altro che certa.

Il futuro di Acerbi, ad ogni modo, potrebbe essere ancora all'ombra del Duomo.

Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi il Milan, in cerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione.

Derby milanese per Acerbi

La stagione di Francesco Acerbi con la maglia dell'Inter è stata positiva fino ad ora. Arrivato nelle battute finali della scorsa sessione estiva del Calciomercato, il difensore milanese ha fatto ricredere tutti quelli che avevano qualche perplessità sul suo acquisto, diventando un titolare nello scacchiere tattico nerazzurro, essendo in grado di giocare sia al centro della difesa a tre, al posto di de Vrij (relegato in panchina), sia da braccetto di sinistra per far rifiatare Alessandro Bastoni.

In questa stagione il classe 1988 ha collezionato finora 33 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno anche una rete.

La sua permanenza è tutt'altro che certa, visto che bisognerà discutere del suo riscatto dalla Lazio a fine stagione. E proprio per questo starebbe cercando di inserirsi nell'affare anche il Milan, alla ricerca di un elemento di sicuro affidamento per il pacchetto arretrato in vista della prossima annata.

Dunque non si esclude che potrebbe esserci un derby di mercato per il difensore che sicuramente non tornerà alla Lazio, visto che con l'ambiente biancoceleste sembra esserci una rottura insanabile.

Le probabili offerte per Acerbi

L'Inter starebbe puntando ad uno sconto rispetto alla cifra pattuita inizialmente con la Lazio per il riscatto di Francesco Acerbi, intorno ai 4 milioni di euro. I nerazzurri vorrebbero prenderlo a parametro zero o con un indennizzo di un milione di euro, mentre i biancocelesti al momento non sembrano convinti di questa soluzione anche alla luce del rendimento del calciatore.

Il Milan starebbe provando ad inserirsi nella trattativa, con Maldini che avrebbe preso contatto con Tare per capire la fattibilità dell'oprazione. I rossoneri potrebbero offrire una cifra vicina a i 3 milioni di euro, bonus inclusi. A questo punto potrebbe risultare decisiva la volonta di Acerbi nello scegliere su quale sponda del Naviglio giocare l'anno prossimo.