La Juventus, nella stagione 2023-2024, dovrebbe ripartire da Dusan Vlahovic. Lo ha confermato Francesco Calvo in una recente intervista. Il direttore tecnico della società bianconera si è detto soddisfatto del modo in cui Vlahovic si sta impegnando. Una stagione difficile per il giocatore, prima condizionato dal problema di pubalgia e poi da prestazioni non ideali, almeno dal punto di vista realizzativo. Non lo agevolerebbe un gioco che non valorizza la fase offensiva, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. Di conseguenza, nonostante le dichiarazioni di Calvo, non è da escludere una partenza di Dusan Vlahovic nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta importante.

A lanciare questa indiscrezione il sito Calciomercato.com che parla di tante società pronte ad investire sul classe 2000. La Juventus lo ha acquistato nel mercato di gennaio 2022 per circa 75 milioni di euro più bonus. Un investimento che in questo momento non sta ripagando come ci si aspettava.

Vlahovic al centro del progetto sportivo, ma potrebbe partire in caso di offerta importante

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare offerte vicine ai 100 milioni di euro per Dusan Vlahovic. Il direttore tecnico Francesco Calvo ha recentemente confermato la fiducia a Vlahovic, considerandolo al centro del progetto sportivo bianconero, ma la sua permanenza dipenderà anche dal modo in cui finirà la stagione.

In caso di mancata qualificazione alla Champions League una sua partenza diventerebbe una possibilità concreta. Da valutare anche il futuro professionale di Massimiliano Allegri, che in questa stagione non sta riuscendo a valorizzare in maniera ideale Dusan Vlahovic. Se il tecnico dovesse rimanere a Torino, il giocatore potrebbe valutare una partenza.

Fra le società interessate a Vlahovic ci sarebbero non solo l'Arsenal e il Bayern Monaco ma anche il Real Madrid. La società spagnola potrebbe lasciar partire a parametro zero Karim Benzema a giugno e vorrebbe rinforzare il settore avanzato con un giocatore giovane che possa rappresentare il presente e il futuro della società spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale anche di altri giocatori bianconeri. Su tutti spiccano i nomi di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, tutti in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda invece Leandro Paredes, dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain considerando la stagione non ideale disputata fino ad adesso nella società bianconera.