Il Collegio di Garanzia del Coni ha ufficializzato l'annullamento della penalizzazione di 15 punti per la Juventus con rinvio della sentenza alla Corte Federale d'Appello che dovrà riformulare la sanzione per il caso plusvalenze. Da quelle che sono le considerazioni dei principali addetti ai lavori esperti di diritto sportivo c'è anche la possibilità di un'ulteriore penalizzazione ma con meno punti rispetto a quella decisa a gennaio. Intanto al Coni in data 19 aprile erano presenti anche Codacons e Club Maradona, rappresentati dall'avvocato Enrico Lubrano.

Il Collegio di Garanzia del Coni non ha dato la possibilità alle due associazioni di partecipare all'udienza, ma in una recente intervista a Radio Punto Nuovo l'avvocato ha voluto sottolineare come le due associazioni porteranno avanti il procedimento giudiziario anche rispetto all'assegnazione dello scudetto 2019 andato alla squadra bianconera.

L'avvocato Lubrano ha parlato del caso plusvalenze e dello scudetto 2019

'La Juventus si è vista restituire i quindici punti di penalizzazione ma realisticamente tra un mese ne verranno sottratti nove o dieci'. Queste le dichiarazioni di Enrico Lubrano in riferimento all'esito del ricorso al Coni per il caso plusvalenze. Entro le prossime due o tre settimane saranno note le motivazioni, solo da lì si capirà come procederà la società bianconera dal punto di vista giudiziario.

C'è anche la possibilità di una sanzione pecuniaria in sostituzione della penalizzazione in punti. L'avvocato in rappresentanza di Codacons e Club Maradona ha aggiunto: 'Il ricorso depositato al TAR del Lazio lo scorso 31 marzo fa riferimento alla revoca dello Scudetto del 2019 e si fonda sulla decisione attuata quest'anno dalla Corte d'Appello federale, visto che la Juventus ha determinato l'alterazione di quel campionato con le suddette operazioni imputate.

E in quel caso, assegnare lo Scudetto alla seconda in classifica (il Napoli), come già avvenuto durante Calciopoli. Le annualità sono predisposte per 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. In quest'ultima annata, la Juve andò a sottrarre la Champions al Napoli per un punto. Le tempistiche? Sono medio-lunghe, può andare avanti per anni.

Andrà a finire in Consiglio di Stato, in un modo o nell'altro'.

La manovra stipendi

Non solo caso plusvalenze, la Juventus è impegnata in un'altra vicenda giudiziaria, ovvero la manovra stipendi. La Procura Figc contesta anche in questo caso la violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il principio di lealtà sportiva. Da valutare la decisione della società bianconera, non è da scartare la possibilità di un patteggiamento in intesa con la Procura Figc. Se prima del deferimento la sanzione potrebbe essere diminuita fino ad un massimo dell'età, se dopo fino ad un massimo di un terzo di quella prevista. Fra le ipotesi c'è anche la possibilità che un'eventuale sanzione venga decisa per la prossima stagione.