Il Pescara si è affidato nelle ultime settimane a Zdenek Zeman, un ritorno per il tecnico nella società abruzzese. L'ultimo match di campionato contro il Picerno ha visto la vittoria del Pescara per 0-3, un punteggio che ha consolidato il terzo posto per la squadra abruzzese che significa qualificazione ai playoff di Serie C.

Prima del match il tecnico in conferenza stampa aveva risposto anche ad una domanda sulle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus, lanciando una frecciatina alla società bianconera.

Il tecnico del Pescara Zeman ha parlato delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus

'Sui punti alla Juventus non mi sbilancio, sono cose che si ripetono e non è normale'. Queste le dichiarazioni di Zdenek Zeman in riferimento alle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus, in particolar modo il caso plusvalenze.

Qualche giorno fa il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso di annullare la sentenza dei 15 punti di penalizzazione rinviandola alla Corte Federale d'Appello che dovrà adesso rimodulare la sanzione. Zeman ha parlato di cose che si ripetono, frase che può essere interpretata in diversi modi. D'altronde il tecnico boemo non è mai stato tenero nei confronti della società bianconera anche in riferimento alla vicenda Calciopoli.

I commenti degli utenti alle dichiarazioni di Zeman

In un post su Twitter pubblicato dal Corriere dello Sport in cui il giornale riporta le dichiarazioni di Zeman, in tanti hanno deciso di commentare, alcuni schierandosi a favore del tecnico boemo, altri contro. Un utente ha scritto: 'Caro Zeman, se si ripetono diventa normale'.

C'è chi evidentemente ha ironizzato sulle parole di Zeman sottolineando come puntualmente quando si parla di situazioni con protagonista in negativo la Juventus si vada sempre ad intervistare il tecnico boemo. Un utente ha scritto: 'Mi sembra giusto chiedere un'opinione di una persona imparziale, che oltretutto non ha mai parlato male della Juve'.

Un altro ha aggiunto: 'Quando la Figc li aveva tolti quei 15 punti penalizzando solo la Juve nessuno si era lamentato oltre a noi, queste sono le cose che si ripetono da sempre con sto sistema anti-Juve, poi almeno al Coni c'è ancora qualche giudice imparziale non tifoso, e ora rosicate'.

Il caso plusvalenze e la manovra stipendi

In attesa di conoscere le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze la Juventus dovrà decidere anche come procedere per l'altra vicenda giudiziaria, la manovra stipendi. Anche in questo caso è stato contestato l'articolo 4, in particolar modo la violazione del principio di lealtà sportiva. Non sarebbe da scartare la possibilità, in intesa con la Procura Figc, che la Juventus richieda il patteggiamento.