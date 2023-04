La Juventus è attesa da giornate impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è molta attesa per la società bianconera, con un mese di aprile in cui spicca evidentemente l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni previsto il 19 aprile.

A giorni dovrebbe arrivare anche la notifica dell'atto di chiusura indagine sulla manovra stipendi, con la Juventus che ha due settimane dalla ricezione per strutturare la strategia difensiva. Intanto però arrivano le prime indiscrezioni su quella che potrebbe essere la sanzione per la società bianconera.

A parlarne è Repubblica, che sottolinea come la Juventus potrebbe aver violato l'articolo 31 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nell'articolo si legge: 'La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica'

Possibile rischio di una multa da 100 milioni di euro

La Juventus rischierebbe una multa da 100 milioni di euro per la manovra stipendi. Questa l'indiscrezione lanciata da Repubblica e riferita al fatto che la Juventus potrebbe aver violato l'articolo 31 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Se fosse riscontrato il fatto che la società bianconera abbia retribuito i propri tesserati violando le disposizioni federali vigenti, il rischio è un'ammenda da uno o tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto. Da qui il fatto che potrebbero esserci circa 100 milioni di euro di sanzione pecuniaria. Da valutare se a questa potrebbe aggiungersi una penalizzazione.

C'è chi ipotizza 1 o 2 punti, chi invece parla di -25 in aggiunta ai -15 del caso plusvalenze. La Juventus potrebbe anche valutare il patteggiamento per la manovra stipendi nell'eventualità in cui la Procura Figc fosse disposta a trovare un accordo con la società bianconera: in tal caso la pena potrebbe essere ridotta.

Le date importanti di aprile per la Juventus

Manovra stipendi e caso plusvalenze: saranno settimane impegnative e probabilmente decisive per la Juventus in previsione della stagione 2023-2024. C'è fiducia in riferimento all'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze. Sono tre le possibilità, annullamento della penalizzazione di 15 punti, conferma o rimando della sentenza alla Corte Federale d'Appello. Quest'ultima in tal caso dovrà riscrivere le motivazioni ed è probabile che vada a diminuire la penalizzazione. Per quanto riguarda i tempi probabile che si vada oltre la chiusura del campionato prevista a giugno.