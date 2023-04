La dirigenza dell'Inter starebbe puntando un nuovo talento per l'attacco del futuro, si tratterebbe della punta brasiliana Vitor Roque, attaccante dell'Athletico Paranaense, valutato circa 40 milioni di euro.

L'idea per l'attacco del futuro arriva dal Brasile

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando per potenziare la fase offensiva dell'Inter nella prossima stagione con un innesto importante che potrebbe alternarsi a Lautaro Martinez o supportarlo come seconda punta: si tratterebbe dell'attaccante brasiliano Vitor Roque dell'Athletico Paranaense, il cui nome si aggiunge dunque a quello di Beto dell'Udinese come possibile nuovo avanti nerazzurro.

Il giovane classe 2005 è una punta centrale molto agile, con un fisico minuto ma molto rapido nello stretto, di soli 172 centimetri: è abile nel dribbling ed è abituato a giocate spettacolari, da classico calciatore brasiliano.

In questa stagione nel campionato brasiliano, il primo disputato per lui in carriera, ha già segnato 3 marcature in sole 4 partite.

Su di lui ci sarebbe il forte interesse dei nerazzurri che vorrebbero portarlo a Milano nella prossima finestra di mercato estiva in modo da fornire un importante rinforzo per il tecnico Simone Inzaghi nella prossima stagione.

La valutazione del giocatore dal parte del club

Secondo alcune voci di Calciomercato riportate da interlive.it, il club brasiliano valuterebbe il calciatore circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe ostacolare il suo passaggio all'Inter nella prossima estate.

Il club nerazzurro infatti prima di poter investire nel mercato in entrata dovrà necessariamente cedere un pezzo pregiato della sua rosa, così da ottenere la liquidità economica utile per poter manovrare sul mercato.

Giuseppe Marotta avrebbe intenzione di provare a proporre anche un prestito con diritto di riscatto al club brasiliano, ma in questo caso il prezzo finale potrebbe lievitare a circa 50 milioni di euro.

Anche altri top club europei sul calciatore brasiliano

Vitor Roque interesserebbe non solo ai nerazzurri ma anche ad altri top club europei, primo tra tutti il Barcellona, che avrebbe messo nel mirino il brasiliano come rinforzo per il futuro.

Il club catalano starebbe seguendo il giocatore già da qualche mese e potrebbe investire sul mercato la cifra richiesta dal club brasiliano; anche il Chelsea e l'Arsenal avrebbero però puntato il giovane attaccante, insomma nella prossima estate potrebbe scatenarsi un'asta europea sul calciatore.

L'attaccante brasiliano ha già esordito anche con la nazionale maggiore del suo Paese, con una presenza lo scorso 25 marzo durante l'amichevole con il Marocco; il suo futuro in Europa sembrerebbe scritto, tutto dipenderà dalla volontà dei club di chiudere la trattativa nella prossima estate.