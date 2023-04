Martedì 4 aprile alle ore 21 si giocherà Juventus-Inter, incontro valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia 2022/23. I bianconeri, nel corso dei quarti di finale della coppa nazionale, hanno sconfitto tra le mura amiche la Lazio di Maurizio Sarri col risultato di 1-0, grazie alla rete di Bremer nella prima frazione di gioco. I nerazzurri, invece, si sono imposti di misura per 1-0 (Darmian al 57') a San Siro contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus è in programma mercoledì 26 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro.

Chi tra Juventus e Inter riuscirà ad approdare in finale, incontrerà lunedì 24 maggio alle ore 18 la vincente tra Fiorentina e Cremonese [VIDEO].

Statistiche: durante le scorse cinque semifinali della coppa nazionale tra Inter e Juventus, la Vecchia Signora ha sempre avuto la meglio sui nerazzurri approdando in finale.

Juventus, Perin tra i pali

Mister Allegri e la sua Juventus affronteranno la squadra di Simone Inzaghi consci che i rivali non stanno attraversando un periodo troppo benevolo in Serie A 22/23, essendo reduci da tre sconfitte consecutive. Per tentare di battere l'Inter, il tecnico toscano potrebbe optare nuovamente per il 3-5-1-1, posizionando Perin a difesa dei pali. La triade arretrata della Vecchia Signora, invece, avrà ottime chance di essere composta inizialmente da Alex Sandro, Bremer e Danilo.

I titolari del centrocampo della Juventus saranno, con buona probabilità, Fagioli, Locatelli e Rabiot a far da filtro, mentre Cuadrado e Kostic andranno ad agire come esterni. Federico Chiesa, in ultimo, dovrebbe occupare la trequarti campo, mentre Dusan Vlahovic essere il vertice offensivo della compagine piemontese.

Inter, la Lu-La in avanti

Simone Inzaghi e la sua Inter potrebbero scendere in campo col fedele 3-5-2, schieramento che vedrà Onana come portiere. Terzetto difensivo che, invece, avrà buone possibilità di essere composto da Acerbi, De Vrij e Darmian, mentre a centrocampo Dumfries e Gosens agiranno ai lati del reparto, con Barella, Brozovic e Mkhitaryan a far da scudo in mezzo.

Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo nerazzurro, il quale dovrebbe essere inizialmente formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter:

Juventus (3-5-1-1): Perin, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Kostic, Fagioli, Rabiot, Locatelli, Cuadrado, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Onana, De Vrij, Acerbi, Darmian, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens, L. Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.