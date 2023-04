Stando a quanto riferito da Eurosport, il Milan potrebbe salutare Theo Hernandez nella prossima finestra estiva di Calciomercato. L'esterno francese è tra i migliori nel suo ruolo in Europa ecco che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe valutare un eventuale addio al club rossonero. Molto quindi dipenderà dal prosieguo della stagione della formazione guidata da Stefano Pioli che nei prossimi mesi si giocherà molto tra i quarti di Champions League contro il Napoli e la qualificazione alla prossima edizione della competizione.

Su Theo ci sarebbe l'interesse dei maggiori top club europei che in caso di mancato approdo tra le prime quattro potrebbero sfruttare tale aspetto per imbastire una trattativa con il Milan che prenderebbe in considerazione solo delle offerte monstre per lasciar partire uno dei calciatori più importanti dell'organico. In caso di addio dell'ex Real, la società rossonera non vuole farsi cogliere impreparata e studia gli eventuali sostituti come Alex Grimaldo del Benfica che piace anche alla Juventus per il dopo Cuadrado, e Fabiano Parisi dell'Empoli che sta attraendo l'interesse sempre della stessa Juventus. Il talentuoso esterno italiano viene valutato 20 milioni di euro.

Oltre alla situazione legata a Theo, il Diavolo deve valutare anche il futuro di un altro calciatore fondamentale come Rafael Leao che non ha ancora rinnovato il proprio contratto e che potrebbe lasciare il Milan in caso di mancato accordo tra le parti.

Milan, interesse vivo per Aouar

Il Milan ha l'obiettivo anche di puntellare la rosa nella prossima finestra di mercato, in particolare il centrocampo che in questa stagione ha sofferto l'addio di Frank Kessie. I nuovi acquisti non hanno dato l'apporto sperato e per questo si valuterebbe un grande acquisto per giugno.

Tra i profili seguiti ci sarebbe sempre quello di Houssem Aouar che è pronto a liberarsi a parametro zero dal Lione.

Il Diavolo sta prendendo in seria considerazione la candidatura del centrocampista francese, seguito anche dalla Roma. Con l'eventuale arrivo di Aouar, potrebbe esser ceduto Yacine Adli che in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Stefano Pioli.

Oltre ad Aouar, il Diavolo tiene d'occhio un altro centrocampista che potrebbe liberarsi a zero, ovvero Naby Keita che dovrebbe lasciare il Liverpool.

Sul centrocampista ex Lipsia ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter, in caso di addio di Brozovic. Infine, sullo sfondo resta viva anche la candidatura di Lotfus-Cheek, pronto a lasciare il Chelsea in estate per ritornare protagonista in Europa. I Blues valutato 20 milioni di euro il cartellino del centrocampista inglese.