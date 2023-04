Inter e Juventus studiano la programmazione per la prossima stagione. I nerazzurri potrebbero addirittura decidere di esonerare Simone Inzaghi in questo mese se non dovesse invertire il trend dopo le tre sconfitte consecutive in campionato. La dirigenza ha presenziato alla seduta domenicale e starebbe pensando anche di affidare la panchina ad un traghettatore se nelle prossime tre gare non ci sarà una svolta. Il nome buono al riguardo sarebbe quello di Christian Chivu.

Venendo invece ai bianconeri, a fine stagione si potrebbe assistere ad una rivoluzione con Andrea Berta, ora all'Atletico Madrid, nuovo direttore sportivo.

Al netto di cosa il futuro riserverà al club (si pensi alle vicende giudiziarie extra campo) non sarebbe escluso un addio a Massimiliano Allegri a fine anno, con Diego Simeone, adesso tecnico proprio dell'Atletico, che secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it potrebbe prendere il suo posto.

Inter: Simone Inzaghi in bilico

Simone Inzaghi si gioca il futuro nelle prossime tre gare. Juventus in Coppa Italia, Salernitana (in campionato) e Benfica (in Champions League) rappresenterebbero infatti l'ultimatum per l'ex Lazio. In caso di ulteriori risultati negativi non è escluso che il club viri del tutto puntando alla soluzione traghettatore con Christian Chivu, ora tecnico della Primavera, che nelle ultime ore sta vedendo salire le sue quotazioni.

L'Inter ad oggi non segna e non convince e per il futuro, che sia dopo aprile o che sia da giugno in poi, potrebbe scegliere un nuovo profilo tra Thiago Motta del Bologna, Antonio Conte e Simeone.

Il tecnico salentino accetterebbe ma avrebbe bisogno di garanzie economiche. La sua richiesta sarebbe di almeno 6 milioni di euro all’anno e, di conseguenza, verrebbero richiesti acquisti validi per potenziare la squadra.

Con Conte potrebbero essere confermati Stefan De Vrij, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Il belga è in prestito dal Chelsea mentre il croato sarebbe seguito da squadre di vertice come Barcellona e Manchester United che lo valuterebbero circa 40 milioni di euro.

La Juventus potrebbe ripartire dai profili dell'Atletico Madrid

La Juventus gestirà il suo futuro anche in base a come si chiuderà questa stagione.

I bianconeri sono in lotta per l'Europa League e potenzialmente vicini al quarto posto in campionato ora lontano 4 punti al netto della penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC in merito alla vicenda plusvalenze fittizie.

Se tutto si chiuderà per il meglio, in estate il club potrebbe attuare una rivoluzione. Il posto di Federico Cherubini potrebbe esser preso da Andrea Berta, che starebbe pensando di lasciare l'Atletico Madrid. Ecco che il direttore sportivo potrebbe portare con se Diego Simeone per iniziare un nuovo ciclo: si tratta solo chiaramente di un'indiscrezione minata alla base anche dall'elevato ingaggio del tecnico argentino. Stesso problema sulla sponda opposta per Massimiliano Allegri che oltre a quello in corso ha altri due anni di contratto a 7 milioni di euro netti l'anno.