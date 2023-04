Tra 8 giorni, il 19 aprile prossimo, la Juventus conoscerà l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze. Un appuntamento molto importante per il club che in queste settimane ha comunque ribadito, per bocca dei propri dirigenti, di essere convinta di avere sempre operato in modo corretto e trasparente.

L'ultimo ad esprimersi in questi termini in ordine di tempo è stato Francesco Calvo, che prima di Lazio vs Juventus (match poi terminato 2-1 per i biancocelesti) ha evidenziato come la società non faccia previsioni pur rimanendo serena nella convinzione di aver agito in modo corretto.

Francesco Calvo ha parlato della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni prevista il 19 aprile

'Noi sensazioni non ne abbiamo onestamente, anche perché servirebbero a poco. Abbiamo le convinzioni, convinzioni di aver agito nella maniera corretta'. Queste le dichiarazioni di Francesco Calvo prima del match Lazio-Juventus. Il direttore tecnico ha aggiunto che mancano pochi giorni all'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni e che dopo sarà importante per la squadra fissare con certezza gli obiettivi per i quali lottare in campionato. Il Coni potrebbe confermare la sentenza, annullarla o rimandarla nuovamente alla Corte Federale d'Appello con probabile diminuzione, in questo caso, della penalizzazione.

Il direttore tecnico della Juventus ha parlato anche della squalifica dell'anello della Curva Sud all'Allianz Stadium

Il direttore tecnico della società bianconera ha dichiarato che il club sta anche valutando di presentare ricorso contro la chiusura dell'anello della Curva Sud stabilita per via degli insulti razzisti lanciati da alcuni 'tifosi' bianconeri all'indirizzo di Romelu Lukaku nel post Juventus vs Inter di Coppa Italia: 'Parto dalla fine, stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva, mentre non faremo ricorso sulla squalifica di Cuadrado (espulso al termine dell'incontro, ndr.), questo per essere chiari.

Sulla squalifica della Curva, io vorrei innanzitutto ribadire che la Juventus è da sempre impegnata in maniera molto attiva nella lotta contro ilo razzismo e nelle politiche all'inclusione sociale, questo per noi è molto importante. La squalifica della Curva l'abbiamo accolta con sorpresa' ha dichiarato Calvo al riguardo.

'Non è stato preso in considerazione l'impegno di Juventus e la collaborazione di Juventus nell'identificare e squalificare i colpevoli.

E vorrei fare una riflessione sulla normativa: Juve-Inter era una gara di Coppa Italia, non compresa nell'abbonamento. Per la partita contro il Napoli (in occasione della quale dovrebbe appunto rimanere chiusa la curva, ndr.) pagheranno degli abbonati che non hanno niente a che vedere con certi episodi' ha concluso Calvo.