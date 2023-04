Un Napoli sottotono non va oltre lo 0 a 0 contro il l'Hellas Verona allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Spalletti contro gli Scaglieri ha scelto un ampio turnover, in vista della sfida di Champions League di martedì 18 aprile contro il Milan allenato da Stefano Pioli.

Ora la Lazio di Sarri è a -14 punti, margine ancora di tutto rispetto in ottica scudetto. La notizia più importante del sabato pomeriggio però per i tifosi del Napoli è stato il ritorno in campo del bomber Victor Osihmen. Entrato al 73esimo minuto il numero 9 azzurro è anche andato vicinissimo al gol, solo la traversa ha negato infatti il ritorno alla rete del centravanti nigeriano.

Allo stesso tempo però, anche il Verona ha avuto una palla gol nettissima per portarsi a casa i tre punti: in pieno recupero è stato Ngonge a presentarsi a tu per tu con il portiere azzurro Alex Meret, il suo destro però è abbondantemente finito fuori.

Partita con poche emozioni

Che il Napoli avesse la testa già ai quarti di finale di ritorno di Champions contro il Milan lo si era capito già dai titolari scelti da Spalletti: panchina per Kvicha Kvaratskhelia, Rrahmani e Mario Rui con Anguissa e Kim invece in campo solo perchè saranno squalificati contro i rossoneri. Turn over anche in mezzo con Demme a rilevare dal primo minuto Lobotka. Raspadori al centro dell'attacco, con Lozano e Politano ai lati, ha fatto tanto movimento ma non è quasi mai riuscito a rendersi pericoloso.

Dal canto loro invece, gli uomini di Zaffaroni hanno schierato un solido 4312 con Duda dietro Lasagna e Gaich: proprio quest'ultimo dopo appena 20 minuti è stato protagonista di uno sfortunato autogol, rete però annullata per offside di rientro di Olivera, schierato terzino a sinistra per far rifiatare appunto Mario Rui.

Gli scaligeri sono stati protagonisti di una gara solida e ben giocata, con discrete ripartenze a ribaltare gli (sterili) attacchi azzurri.

Se non fosse stato per l'errore di Ngonge l'Hellas sarebbe anche riuscito a strappare i 3 punti, a questo punto del campionato anche un pari ha fatto comunque comodo complice la contemporanea sconfitta dello Spezia, che venerdì sera si è arreso 0-3 in casa contro la Lazio di Sarri. Adesso sono appena 3 i punti che dividono gli uomini di Semplici dallo stesso Hellas e con 8 gare ancora da giocare tutto è aperto.

Il prossimo turno il Napoli sarà impegnato a Torino contro la Juventus, l'Hellas ospiterà invece il Bologna.