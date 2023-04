Il difensore italiano Angelo Ogbonna, in una recente intervista a Cronache di Spogliatoio, è tornato a parlare del suo trasferimento alla Juventus avvenuto nel 2013. Il suo approdo in bianconero fu molto discusso perché era cresciuto nel settore giovanile del Torino, squadra in cui aveva anche esordito in Serie A.

Il giocatore ha spiegato che in quel momento aveva l'esigenza di crescere e migliorarsi, pertanto accettare l'offerta della Juventus era la soluzione migliore per lui. Ogbonna rimasse due stagioni alla Juventus, fino alla cessione al West Ham nel 2015, dove gioca ancora adesso.

Il difensore si è anche soffermato a parlare dei due allenatori che ha avuto alla Juventus, ossia Antonio Conte e poi Massimiliano Allegri.

Ogbonna ha parlato del suo passaggio dal Torino alla Juventus

'L'approdo dal Torino alla Juventus? Qualcuno mi ha accusato di essere un traditore. Io non la penso così: sono un professionista e in quel momento della mia carriera avevo la possibilità di crescere', sono queste le dichiarazioni di Angelo Ogbonna in una recente intervista.

Il difensore ha poi aggiunto: "Torino per me è tutto, mi ha accolto quando avevo 13 anni e mi ero appena separato dai miei genitori. Purtroppo non ho a disposizione 40 anni di carriera ma solo 15. In quel lasso di tempo devo provare a ottenere il massimo risultato.

Non è solo una questione di soldi ma di ambizioni e di giocare ad alti livelli, giocare in Europa e provare a vincere qualche trofeo importante”.

La differenza fra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, secondo Ogbonna

Sul confronto fra Conte ed Allegri ha detto: "Impossibile scegliere, ma dico: la voglia di vincere che ha Conte è impressionante.

Non che Allegri non ce l’abbia, ma quella di Conte è così pervasiva che ti contagia. Allegri, invece, ama più gestire. Fare il manager non è semplice… hai sempre a che fare con 40 teste diverse. Se devo vincere un campionato, non ho una preferenza tra loro due: nessuno dei due sbaglia. Allegri è arrivato e ha vinto, Conte idem.

Hanno solo una metodologia totalmente diversa per arrivare ai risultati".

Trasferitosi al West Ham nel 2015, adesso Ogbonna è in scadenza di contratto con la società inglese proprio nel prossimo mese di giugno e attualmente non pare essere all'orizzonte un suo prolungamento dell'intesa contrattuale con il club londinese, quindi potrebbe ritrovarsi libero a parametro zero.