La Juventus continua a programmare il mercato che verrà con un occhio, a quanto pare, privilegiato alle fasce difensive.

Fra i giocatori seguiti per la corsia di sinistra ci sarebbe Fabiano Parisi, classe 2000 protagonista di una stagione importante all'Empoli. Il suo contratto in scadenza a giugno 2025 potrebbe agevolare il suo arrivo a prezzo vantaggioso, con un'offerta vicina ai 20 milioni di euro potrebbe infatti lasciare la società toscana. A confermare l'interesse nei confronti del giovane da parte della Juventus è stato anche Matthijs Pog, esperto di Calciomercato, che su Twitter ha sottolineato come la società bianconera sia in vantaggio sulle altre per l'acquisto del giocatore.

Parisi potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto di Fabiano Parisi. Il terzino sarebbe il rinforzo ideale per la fascia sinistra difensiva in quanto può giocare come terzino sinistro o eventualmente come centrocampista largo nel 3-5-2. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ed è valutato circa 20 milioni di euro dall'Empoli.

In questa stagione ha disputato 27 match nel campionato italiano segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia. Nazionale under 21, è già stato convocato anche da Roberto Mancini senza però giocare nessun match nella nazionale italiana.

Parisi potrebbe così andare a rappresentare un'alternativa importante a Filip Kostic per la stagione 2023-2024, oltre al fatto che si tratta di un giocatore italiano. I rapporti professionali con l'Empoli sono ideali dopo che nel recente calciomercato estivo la società bianconera ha ceduto in prestito ai toscani il centrale Koni De Winter, anche lui protagonista di un'ottima annata.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche la fascia difensiva destra in previsione della stagione 2023-2024. Fra i giocatori che piacciono ci sarebbe Emil Holm, calciatore dello Spezia valutato circa 20 milioni di euro dalla società toscana.

Per quanto riguarda invece il centrocampo, con il probabile ritorno di Leandro Paredes al PSG (difficilmente sarà riscattato dalla società bianconera), potrebbe far parte della rosa del prossimo anno Nicolò Rovella, che in prestito al Monza di Raffaele Palladino sta disputando una stagione importante (qualche domenica fa è anche arrivato il primo gol in Serie A contro l'Udinese).