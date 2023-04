La Juventus di Massimiliano Allegri vuole invertire la rotta e continuare a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo le tre sconfitte consecutive e l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter, la Vecchia Signora cerca il riscatto allo Stadio Dall'Ara dove domenica 30 aprile nel posticipo delle ore 20:45 affronterà il Bologna di Thiago Motta, tra le rivelazioni di questo campionato. I rossoblù arrivano dal ko contro il Verona e vogliono ritrovare la vittoria contro un avversario prestigioso.

Juve: Vlahovic non al top, possibile chance per Milik

Per quanto concerne la possibile formazione, Massimiliano Allegri dovrebbe optare per un 3-5-2. Il reparto offensivo ruota attorno al dubbio legato a Dusan Vlahovic, non al meglio della condizione per il problema alla caviglia. L'attaccante serbo ha saltato la sfida con l'Inter e potrebbe non essere a disposizione nemmeno contro il Bologna. Quindi dovrebbe scattare l'ora di Arek Milik che dovrebbe tornare dal primo minuto. Il polacco dovrebbe completare il reparto offensivo assieme ad Angel Di Maria, in vantaggio su Chiesa.

A centrocampo, è possibile il rientro dal primo minuto per Fagioli. Il giovane centrocampista dovrebbe completare la mediana assieme a Rabiot e Locatelli, in vantaggio su Paredes.

Mentre sulle corsie sono confermatissimi Kostic e Cuadrado che rientra dopo il turno di squalifica in Coppa Italia. In difesa, spazio a Danilo, Bremer e Gatti, mentre in porta è confermato Szczesny.

Bologna, 4-2-3-1 per Motta: out Sansone

Il Bologna vuole riscattare il ko contro il Verona e conquistare l'ennesima vittoria prestigiosa contro una big.

Infatti, l'undici di Thiago Motta ha recentemente già conquistato il successo contro Atalanta e Inter, e vuole regalarsi una grande notte anche contro la Juventus.

Per quanto riguarda la possibile formazione, Thiago Motta è pronto a confermare il suo 4-2-3-1, ma dovrà fare a meno di Nicola Sansone. Il reparto offensivo dovrebbe così esser formato da Zirzkee nel ruolo di prima punta, con Ferguson, Barrow ed Orsolini che completeranno la batteria di trequartisti.

A centrocampo, ballottaggio Moro-Schouten, mentre è confermatissimo Dominguez. In difesa, spazio a Posch, Lucumi, Soumaoro e Kyriakopolous che resta in vantaggio sul recuperato Cambiaso.

Infine, sono da monitorare le condizioni di Marko Arnautovic che potrebbe strappare la convocazione almeno per la panchina.

Probabili formazioni

Questi i possibili titolari delle due squadre:

Bologna: Skorupszki; Posch, Lucumi, Soumaoro, Kyriakopolous; Schouten, Dominguez; Barrow, Ferguson, Orsolini; Zirzkee.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.