La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società bianconera vuole puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ma soprattutto europeo. Il mercato della Vecchia Signora ruota attorno alla possibile conferma di Dusan Vlahovic, che in caso di offerte importanti potrebbe lasciare Torino. Sull'attaccante bianconero ci sarebbe il pressing dell'Arsenal, pronto ad intavolare una trattativa a giugno.

Juve, idea Retegui per l'attacco

Ecco perché la Juventus starebbe valutando diversi profili in caso di addio dell'ex numero nove della Fiorentina.

Tra i profili attenzionati dalla Vecchia Signora ci sarebbe anche quello di Mateo Retegui, giovanissimo attaccante che sta facendo parlare di se dopo le due reti con la Nazionale di Mancini. Il giovane bomber sta offrendo grandi prestazioni con il Tigre, che dovrebbe riscattarlo dal Boca Juniors per poi cederlo per una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro. La Vecchia Signora ci starebbe pensando ma deve battere la concorrenza dell'Inter, che in caso di addio di Lukaku potrebbe virare sul classe 99.

Oltre Retegui, il club bianconero tiene d'occhio anche altri profili come Roberto Firmino che è pronto a liberarsi a zero dal Liverpool. Come per Retegui, anche l'Inter sarebbe interessato all'ex numero nove dell'Hoffenheim.

Sullo sfondo restano le candidature di Marko Arnautovic e Marcus Thuram.

Juve, possibile interesse per Mazraoui

Oltre a possibili acquisti per il reparto offensivo, la Juventus deve far fronte all'addio di Juan Cuadrado a fine stagione. Ecco perché la compagine bianconera è alla ricerca di un nuovo jolly difensivo che possa svolgere il ruolo di esterno basso nel 4-3-3 ma anche di quinto nel 3-5-2 utilizzato da Allegri in questa seconda parte di stagione.

Stando agli ultimi rumor di mercato, la Vecchia Signora starebbe valutando il profilo di Noussair Mazraoui, esterno marocchino che potrebbe lasciare il Bayer Monaco al termine della stagione. Dopo le ottime stagioni con la maglia dell'Ajax, il classe 97 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in Germania e per questo potrebbe lasciare la formazione guidata da Thomas Tuchel per giocare con maggiore continuità.

La Juventus potrebbe così provare ad intavolare una trattativa con il Bayern, puntando sulla volontà del calciatore di essere ancora protagonista in Europa.

Oltre Mazraoui, la Juve starebbe seguendo anche Alex Grimaldo del Benfica che resta nel mirino anche di altre squadre come l'Inter, e Fabiano Parisi valutato 20 milioni di euro dall'Empoli. Il talentuoso esterno italiano sarebbe nel mirino del Napoli in caso di eventuale addio di Mario Rui a fine stagione.