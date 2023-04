La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si valutano diversi nomi per il ruolo di direttore sportivo ma intanto si sta cercando di definire la rosa per la stagione 2023-2024.

Da decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno con Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot che potrebbe trovare un'intesa contrattuale con la società bianconera soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League. Dovrebbe invece ritornare al Paris Saint Germain Leandro Paredes, difficile il riscatto del cartellino da parte del centrocampista argentino.

Per acquistarlo dalla società francese i bianconeri dovrebbero pagare circa 20 milioni di euro oltre a garantirgli un ingaggio importante da 7 milioni di euro a stagione.

Per questo la Juventus starebbe pensando di sostituirlo con uno dei giocatori che attualmente è in prestito e sta giocando da protagonista nel campionato italiano. Ci riferiamo a Nicolò Rovella, giocatore attualmente al Monza che sta disputando una stagione importante con la società bianconera. Dovrebbe quindi diventare parte integrante della rosa bianconera dalla stagione 2023-2024.

L'argentino difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain, di conseguenza il suo posto potrebbe andare al centrocampista attualmente in prestito al Monza. Una stagione importante quella dell'ex Genoa nella società lombarda, il classe 2001 diventerebbe l'alternativa a Locatelli. Soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione alle competizioni europee saranno molti i match per la Juventus, che ha bisogno di alternative a centrocampo.

Acquistato dalla Juventus a gennaio 2021 dal Genoa e rimasto in prestito nella società ligure fino a giugno 2022, la scorsa estate ha iniziato la preparazione estiva con la Juventus. Massimiliano Allegri ha valutato fino agli ultimi giorni di mercato la possibilità di confermarlo o mandarlo in prestito. Si è deciso per la seconda possibilità anche per dargli la possibilità di giocare titolare, anche in considerazione dell'arrivo negli ultimi giorni di mercato di Paredes.

La Juventus è al lavoro anche per decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spiccano Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi gli unici che avrebbero la certezza di rimanere a Torino anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League nella stagione 2023-2024 sarebbero il brasiliano e il colombiano.