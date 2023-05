L'Inter potrebbe cambiare qualcosa in mezzo al campo in vista della prossima stagione, anche se non ci sarà alcuna rivoluzione visto che è probabilmente il reparto più attrezzato, come dimostrato soprattutto in queste ultime settimane. Qualcosa di importante sarà fatto soltanto qualora ci fosse un'uscita di rilievo. La società nerazzurra, però, non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe cominciato a sondare il terreno e il grande sogno sarebbe Marco Verratti, che potrebbe essere alla fine di un ciclo al Paris Saint Germain, dove i tifosi hanno contestato la squadra nonostante il primo posto in Ligue 1, soprattutto per quella Champions League che continua ad essere un ossessioni dalle parti di Parigi.

Il Napoli potrebbe andare alla ricerca di un esterno d'attacco nella prossima sessione di Calciomercato. Gli azzurri cercheranno qualche occasione di mercato e una di queste porta il nome di Dejan Kulusevski. Lo svedese difficilmente sarà riscattato dal Tottenham e, dunque, tornerà alla Juventus, per poi cercare un acquirente visto che ormai non rientra più nei piani della società bianconera.

Inter su Verratti

Il grande sogno di mercato dell'Inter la prossima estate potrebbe rispondere al nome di Marco Verratti. Il centrocampista già in passato era stato nel mirino della società nerazzurra, ma il Paris Saint Germain ma non ha mai voluto prendere in considerazione una sua cessione, cosa che invece sembra essere disposto a fare tra qualche mese.

L'annata del giocatore è stata molto altalenante e un rapporto che non sarebbe più così idilliaco con la piazza potrebbe portarlo a chiedere la cessione per tornare in Italia e giocare per la prima volta in Serie A visto che quando fu acquistato dal Pescara aveva appena vinto il campionato di Serie B nel lontano 2012.

Le due società sarebbero pronte ad intavolare uno scambio davvero interessante, con Verratti in direzione Milano mentre all'ombra della Tour Eiffel potrebbe finire Marcelo Brozovic.

Entrambi sono classe 1992 e la valutazione dei due cartellini dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 40 milioni di euro, facendo realizzare anche una plusvalenza notevole ai due club.

La possibile offerta del Napoli per Kulusevski

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Dejan Kulusevski in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Kulusevski dovrebbe tornare alla Juventus a giugno visto che il Tottenham non ha intenzione di versare i 30 milioni per il riscatto, ma a Torino sarà solo di passaggio. I bianconeri lo valutano sempre tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma gli azzurri potrebbero offrire il cartellino di uno tra Lozano e Zielinski per uno scambio alla pari. L'affare è nella sua fase embrionale ma non son esclusi sviluppi già nei prossimi giorni.