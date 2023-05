La Juventus in estate vedrà il ritorno di diversi giocatori attualmente in prestito in altre società straniere: è il caso di Arthur Melo, che non sarà riscattato dal Liverpool. Oltre a lui dovrebbe far ritorno a Torino anche Denis Zakaria, attualmente in prestito al Chelsea, e Dejan Kulusevski, che nelle ultime settimane sta trovando poco spazio al Tottenham: attualmente pare molto difficile che la società degli Spurs lo riscatti dalla Juventus per circa 35 milioni di euro.

Il ritorno dello svedese a Torino però potrebbe essere momentaneo, soprattutto se la società bianconera dovesse confermare Massimiliano Allegri come tecnico.

Kulusevski potrebbe ritornare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Dejan Kulusevski dovrebbe ritornare alla Juventus a fine giugno. Pare difficile il riscatto del cartellino da parte del Tottenham, che per effettuarlo dovrebbe spendere circa 35 milioni di euro.

L'esperienza del giocatore svedese alla Juventus non è stata positiva, né sotto la gestione di Andrea Pirlo né Massimiliano Allegri, fino alla cessione in prestito con diritto di riscatto nel mercato di gennaio 2022 al Tottenham, che aveva ingaggiato qualche mese prima Antonio Conte. Nella seconda parte di stagione 2022-2023 Kulusevski aveva reso piuttosto bene, mentre in questo attuale campionato è stato prima condizionato da un infortunio e nella seconda parte dai risultati non positivi della squadra e poi dalla rescissione consensuale del contratto del tecnico Antonio Conte.

Dopo la partenza dell'allenatore pugliese, infatti il giocatore svedese ha avuto sempre meno spazio.

Il ritorno alla casa madre bianconera sembra piuttosto probabile per Kulusevski. Pare difficile però che lo svedese possa rimanere a Torino, specie in caso di conferma di Massimiliano Allegri, che nei sei mesi insieme nella scorsa stagione lo aveva utilizzato con il contagocce.

In caso di partenza di Allegri lo svedese potrebbe rimanere

La Juventus potrebbe però anche cambiare tecnico nel Calciomercato estivo: circolano in tal senso i nomi di Igor Tudor e di Roberto De Zerbi. In tal caso non sarebbe del tutto da scartare la possibilità che Kulusevski possa rimanere nella società bianconera, magari come alternativa dei titolari. Ad esempio in questi giorni circola l'ipotesi di una conferma di Angel Di Maria e lo svedese potrebbe essere proprio l'alternativa rispetto all'argentino.