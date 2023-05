La partita di Serie A tra Juventus e Cremonese giocata all'Allianz Stadium di Torino nella serata di domenica 14 maggio ha visto la vittoria dei bianconeri per 2-0. Tuttavia la partita è stata segnata dall'infortunio di Paul Pogba: il centrocampista francese è uscito dal campo dopo 22 minuti di gioco per un infortunio alla coscia sinistra, che lo ha costretto ad abbandonare il campo in lacrime.

L'infortunio di Paul Pogba

Il centrocampista francese nella partita contro la Cremonese era tornato titolare dopo 390 giorni (l'ultima volta era stato nella stagione scorsa in Manchester United-Liverpool), ma si è fatto male alla coscia sinistra mentre cercava di effettuare un cross dal lato sinistro dell'area di rigore.

I medici sono intervenuti subito, ma Pogba è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime.

Questo è solo l'ultimo di una lunga serie di infortuni che hanno afflitto Pogba in questa stagione. Fin dal suo ritorno a Torino, nello scorso luglio, il giocatore transalpino ha infatti sofferto di diversi problemi muscolari e cartilaginei ed è riuscito a giocare solo 137 minuti in tutta la stagione, saltando anche il mondiale in Qatar con la propria nazionale.

La prima diagnosi lascia ipotizzare un infortunio muscolare al quadricipite della coscia sinistra, ma ulteriori esami saranno necessari in queste ore per confermare l'entità del danno, comunque sia è certa la sua assenza nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia di giovedì sera.

La vittoria della Juventus anche senza Pogba

Nonostante l'uscita dal campo anticipata di Pogba, la Juventus è riuscita a consolidare il suo secondo posto in campionato, battendo la Cremonese grazie a due gol nel secondo tempo, dopo una prima frazione in cui i bianconeri non avevano saputo concretizzare le diverse occasioni costruite.

Il primo gol è stato realizzato da Fagioli (assist di Chiesa), che ha colpito un gran bel destro sotto la traversa. La seconda rete porta la firma del difensore brasiliano Bremer di testa. La partita si è chiusa quindi sul 2-0.

Alla fine della partita contro la Cremonese il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha espresso il proprio rammarico per l'infortunio del giocatore francese e ha sottolineato l'importanza dell'imminente semifinale di Europa League do ritorno con il Siviglia: "Dispiace per Pogba, a Siviglia dovremo essere lucidi e sereni".