Uno dei giocatori che sembra essere in crescita esponenziale in queste ultime settimane all'Inter è sicuramente Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha sofferto per due infortuni muscolari che lo hanno costretto a stare ai box per oltre 4 mesi e questo ne ha condizionato il rendimento e la condizione atletica. Con il passare delle partite, però, Epic Brozo sembra essere tornato sui suoi livelli ma questo potrebbe non cambiare i piani per il futuro, con la società nerazzurra che sembrerebbe disposta a cederlo per fare cassa e abbassare il monte ingaggi.

Già a gennaio il classe 1992 sembrava vicino al Barcellona, ma alla fine non se n'è fatto nulla rimandando ogni discorso alla prossima estate. I blaugrana non sono gli unici interessati visto che su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Juventus, in cerca di innesti importanti in mezzo al campo.

Juventus su Brozovic

La Juventus cercherà rinforzi importanti in mezzo al campo in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Ieri Paul Pogba ha subito l'ennesimo infortunio muscolare, e questo dimostra come non si potrà costruire una rosa basata solo sulle sue qualità, non dando affidabilità dal punto di vista fisico. Inoltre andrà via Leandro Paredes, che non sarà riscattato e tornerà al Paris Saint Germain.

I bianconeri cercheranno innanzitutto una pedina che sappia dettare i tempi in mezzo al campo e per questo motivo la Juve avrebbe messo gli occhi su Marcelo Brozovic [VIDEO].

Il centrocampista croato è tornato ad altissimi livelli nelle ultime settimane, dimostrando come il rendimento avuto tra febbraio e marzo era legato ad una condizione fisica non ancora ottimale e non ad una flessione definitiva.

L'Inter non lo considera incedibile visto che già a gennaio aveva trattato la sua cessione con il Barcellona e proprio per questo motivo potrebbero anche esserci i margini per una trattativa con la società bianconera.

La possibile offerta della Juve per arrivare a Brozovic

Avendolo acquistato a gennaio 2018 per 8 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, Marcelo Brozovic è registrato a bilancio quasi a zero e questo permetterà all'Inter di fare una plusvalenza piena con una sua cessione, cosa non di secondaria importanza in ottica fair play finanziario.

La sua valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro, ma la Juventus sembrerebbe pronta a mettere sul piatto una contropartita tecnica cercando di intavolare uno scambio alla pari. I nomi sono quelli di Weston McKennie e Dejan Kulusevski, che potrebbero tornare dai rispettivi prestiti a Leeds e Tottenham. Lo svedese è quello che piace maggiormente, ma la concorrenza non manca visto che su di lui ci sono altre società di Serie A, su tutte il Napoli.