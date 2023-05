La Juventus attende il 22 maggio quando la Corte d'Appello deciderà sul caso plusvalenze e sulla penalizzazione per la società bianconera. Quello che sembra certo, leggendo le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni, che l'accusa portata avanti dalla Procura Figc è stata sostenuta dal Coni ma servirà rimodulare la sanzione. Diversi esperti di diritto sportivo hanno parlato di una penalizzazione che potrebbe essere vicina a quella che inizialmente aveva deciso Chiné, ovvero -9 punti, poi incrementati a -15 dopo il grado di giudizio della Corte Federale d'Appello.

L'obiettivo dell'accusa però sarebbe quello di dare una pena afflittiva e come sottolinea il giornalista sportivo Sergio Baldini sul giornale Tuttosport sicuramente non basteranno -9 punti per escludere la Juventus anche in considerazione del fatto che attualmente l'Atalanta, settima in classifica e al momento qualificata alla Conference League, è a -11 dalla squadra bianconera. Mancano fra l'altro tre giornate alla fine, per questo la Juventus potrebbe incrementare ulteriormente la distanza dalle inseguitrici se dovesse vincere i match contro l'Empoli, il Milan e l'Udinese.

Il giornalista sportivo ha parlato della possibile penalizzazione per la Juventus sul caso plusvalenze

'Per negare con certezza alla Juve anche la qualificazione alla Conference League, la penalizzazione dovrebbe essere di 21 punti'.

Queste le dichiarazioni di Sergio Baldini in un articolo scritto su Tuttosport.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Se l’Inter battesse la Fiorentina nella finale di Coppa Italia, infatti, il posto in Europa League assegnato dalla coppa andrebbe alla sesta classificata del campionato, in quanto in nerazzurri sarebbe già qualificati per la Champions League.

Il posto in Conference League andrebbe quindi alla settima in classifica. Di conseguenza per escludere la Juventus dalle competizioni europee servirebbero i punti tali per raggiungere l'ottavo posto, che attualmente è distante 20 punti. Fiorentina, Monza e Torino infatti sono a 49 punti, la Juventus invece è seconda a 69 punti.

Per questo la sanzione dovrebbe essere al momento di -21 punti se davvero la Procura Figc deciderà per la pena afflittiva per la società bianconera'.

Il caso plusvalenze e la manovra stipendi

La Juventus dovrà valutare anche l'altra vicenda giudiziaria che la sta riguardando, per la quale non è arrivato ancora il deferimento da parte della Procuratore Figc.

Secondo alcuni addetti ai lavori Chiné starebbe aspettando il processo per il caso plusvalenze prima di inviarlo alla società bianconera. Non è da scartare la possibilità di un patteggiamento unico per entrambe le vicende giudiziarie che potrebbe portare a diversi punti di penalizzazione e una sanzione pecuniaria pesante per la società bianconera.