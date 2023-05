La Juventus è attesa da giorni impegnativi decisivi non solo per questa stagione ma anche per il 2023-2024. Il 22 maggio la Corte Federale d'Appello deciderà su come procedere per il caso plusvalenze dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha annullato i -15 punti di penalizzazione rinviando la sentenza proprio alla Corte Federale d'Appello.

Fra le possibilità sostenute da esperti di diritto sportivo ci sarebbe anche quella che potrebbe portare l'accusa a sostenere i -9 punti, che poi era l'iniziale richiesta della Procura Figc prima che la sentenza arrivasse alla Corte Federale d'Appello e incrementasse a -15 punti.

Se però il Procuratore Figc Chiné deciderà di dare una pena afflittiva, che significherebbe l'esclusione dalle competizioni europee per la società bianconera, potrebbero non bastare - 9 punti. Attualmente infatti la Juventus è seconda in classifica a +8 sul Milan quinto e a +11 sull'Atalanta settima, che è l'ultimo posto utile per la qualificazione alle competizioni europee, che in tal caso garantirebbe la partecipazione alla Conference League.

Potrebbero servire più dei -9 punti di penalizzazione per l'esclusione della Juventus dalle competizioni europee

Il 22 maggio la Corte Federale d'Appello dovrà decidere del caso plusvalenze riguardante la Juventus. Si parla di una penalizzazione vicina a -9 punti, di certo non ai livelli del -15 iniziale.

Dipenderà molto da quello che deciderà l'accusa, ovvero il Procuratore Figc Chiné, che almeno secondo gran parte dei giornali sportivi vorrebbe sanzionare la società bianconera con una pena afflittiva che la porti all'esclusione dalle competizioni europee. Se il campionato dovesse finire adesso, servirebbero -12 punti per portare la Juventus all'ottavo posto.

Mancando però tre match alla fine del campionato non è da scartare la possibilità che la distanza rispetto al settimo posto attualmente dell'Atalanta incrementi ancora di più.

La Juventus giocherà contro l'Empoli già certo della permanenza in Serie A, poi ci sarà il match contro il Milan all'Allianz Stadium e infine all'ultima giornata la trasferta di Udine.

Nel mezzo la Juventus spera anche di qualificarsi alla finale di Europa League e andarsi a giocare la competizione a Budapest il 31 maggio.

La Juventus parteciperebbe alla Champions League 2023-2024 in caso di vittoria dell'Europa League

Nell'eventualità in cui dovesse vincere l'Europa League bisognerà capire anche quale sarà la decisione del presidente della Uefa Ceferin, che da regolamento deve garantire la partecipazione alla Champions League nella stagione 2023-2024 e la possibilità di giocarsi la finale di Supercoppa Europea contro il vincitore della Champions League di questa stagione.