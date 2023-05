La Juventus è in attesa di conoscere le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni dopo l'annullamento dei 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze con rinvio della sentenza alla Corte Federale d'Appello, la quale poi dovrà decidere una nuova sanzione. Secondo le ultime indiscrezioni le motivazioni potrebbero essere rese note alla Procura Figc e alla società bianconera in questi primi giorni di maggio.

Intanto di tutto questo ha parlato l'avvocato Cesare Di Cintio, il quale a Sportitalia ha dichiarato che ci sarà una nuova sanzione per la società bianconera, escludendo che possa essere di 15 punti ma anche che la Corte Federale d'Appello decida per zero punti, in quanto a suo avviso un'irregolarità societaria ci sarebbe stata.

L'avvocato Di Cintio parla del caso plusvalenze

"Non sarà un meno 15 ma non sarà nemmeno uno zero. Un illecito vi è stato, bisogna capire la sanzione nei confronti della Juventus", sono queste le dichiarazioni di Cesare Di Cintio a Sportitalia. L'avvocato ha aggiunto: "Starà alla corte valutare, in base agli atti raccolti dal collegio di garanzia, la nuova sanzione ai bianconeri. Sicuramente una nuova penalità ci sarà".

L'avvocato ha poi proseguito: "La maggior parte delle volte la sanzione avviene con le classifiche chiuse e questo è un problema nell'ordinamento sportivo. Bisogna capire se la giustizia sportiva sia ancora in grado di svolgere il proprio compito nei confronti di club che ormai sono aziende e che quindi meritano dei trattamenti diversi e più approfonditi".

In seguito Di Cintio si è soffermato su quali potrebbero essere le conseguenze sul piano Uefa: "Questa è una situazione federale interna, al momento l'organo europeo è alla finestra e la Juve dovrà presentarsi alle coppe con processi conclusi. Per ora, quindi la Uefa non può intervenire":

Juventus, non ci sono ancora novità sulla manovra stipendi

Intanto la società bianconera è in attesa di capire quale sarà l'esito anche del procedimento sulla cosiddetta "manovra stipendi".

A riguardo lo scorso 12 aprile la procura della FIGC ha notificato alla Juventus e a otto ex dirigenti del club la "conclusione delle indagini" relative alla manovra stipendi (stagioni 2019-20 e 2020-21), ai compensi fittizi agli agenti e alle plusvalenze non ancora giudicate, partnership con altri club comprese. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità anche in merito a questo filone d'indagine.