Con 21 gol e otto assist in stagione, un Mondiale vinto con l'Argentina e la possibilità di andare a prendersi ancora Champions League e Coppa Italia Lautaro Martinez sta giocando una stagione da sogno: è il trascinatore dell'Inter e così su di lui tornano le voci di Calciomercato. Dopo il lungo corteggiamento del Barcellona, non andato a buon fine, Marotta lo ha blindato con il rinnovo fino al 2026, chiaro segnale di come il club lo reputi fondamentale e di come lo stesso giocatore sia felice nella società che lo ha portato in Italia e lo ha fatto esordire nel calcio che conta.

Calciomercato Inter, Manchester United su Lautaro

Il nuovo contratto però non ha allontanato le sirene che arrivano dall'Inghilterra. I rumors di mercato parlano infatti di un forte interessamento del Manchester United che con Ten Hag sta tornando agli antichi splendori. I Red Devils hanno vinto la Carabao Cup, sono in finale di FA Cup e viaggiano spediti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Tutto nell'anno in cui è stato lasciato andare Cristiano Ronaldo, sostituito a gennaio da Weghorst, che però ha deluso le attese. Così Ten Hag per la prossima stagione va a caccia di un attaccante centrale, Kane sarebbe il primo della lista ma la richiesta del Tottenham di 115 milioni sembra aver raffreddato ogni possibile trattativa.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di Osimhen il cui prezzo lievita di gol in gol con il Napoli che avrebbe già alzato le pretese ben oltre le tripla cifra.

Un attaccante però serve e Ten Hag sembra essersi innamorato di Lautaro Martinez tanto da voler mettere sul piatto 80 milioni per il cartellino dell'argentino. Una cifra importante per l'attaccante che l'Inter aveva portato in Italia nel 2018 a fronte di una spesa di 25 milioni pagati al Racing.

Nei giorni scorsi era circolata un'indiscrezione secondo cui anche il Tottenham potrebbe offrire una cifra del genere.

La scelta dell'Inter su Lautaro Martinez

Al momento l'Inter non vorrebbe privarsi d Lautaro Martinez che per età e talento è l'attaccante del presente e del futuro, ma molto dipenderà da cosa succederà nelle prossime settimane.

Se i nerazzurri infatti non dovessero centrare il quarto posto in campionato e quindi la qualificazione alla prossima Champions League potrebbero dove cedere uno dei propri gioielli.

Non è quindi questo il momento di affrontare il discorso mercato con tante gare importanti ancora da giocare. Inoltre se proprio l'Inter dovrà fare cassa potrebbe farlo anche senza dover rinunciare proprio al "Toro". Sono tanti infatti i profili seguiti da club di prima fascia in tutta Europa, il difensore Bastoni, seguito da tempo dal Manchester City di Guardiola, Barella, anche lui nel mirino di alcuni club di Premier League, e poi c'è Dumfries che sarebbe entrato nella lista della spesa del ricchissimo Chelsea.