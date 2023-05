La Juventus è attesa da giorni impegnativi per quanto riguarda le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Il 22 maggio la Corte Federale d'Appello deciderà sul caso plusvalenze tenendo conto delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni. Tanti esperti di diritto sportivo hanno parlato di una possibile penalizzazione minore dei -15 punti ma bisognerà vedere come la Corte Federale d'Appello valuterà l'afflittività della pena e quindi se ci sarà la volontà di escluderla dalla Champions League o in generale da tutte le competizioni Uefa.

Sull'argomento ha parlato anche Marcello Chirico, grande tifoso juventino, che ha parlato di una possibile penalizzazione che porti la Juventus ed essere esclusa dalle competizioni Uefa.

Il giornalista Chirico ha parlato della possibile penalizzazione della Juventus per il caso plusvalenze

'Alla Figc stanno pensando davvero di ridare 15 punti di penalizzazione alla Juventus onde evitare che, vincendole tutte da qui alla fine, possa ugualmente qualificarsi per Champions League o altre competizioni europee Il circo non è ancora finito Ricorso Juve scontato'.

Questo il post pubblicato da Marcello Chirico sul suo profilo Twitter. Secondo il giornalista sportivo la volontà della Corte Federale d'Appello è di sanzionare in maniera pesante dalla Juventus così da escluderla dalle competizioni europee.

Attualmente però servirebbero -21 punti perché la squadra bianconera si ritrovi all'ottavo posto. Senza contare che mancano ancora tre punti alla fine del campionato e la Juventus potrebbe incrementare la distanza dalle squadre che la inseguono in classifica. Il giornalista sportivo ha sottolineato come se fossero confermati i 15 punti la società bianconera potrebbe fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

I commenti degli utenti al post di Marcello Chirico sul caso plusvalenze

Un utente ha commentato il post di Marcello Chirico scrivendo: 'Io non capisco cosa non ti sia chiaro nel concetto di afflittività della pena. La pena della Juve sarà quella di non andare in Champions League.

Che servano 9 o 12 o 15 punti è irrilevante'.

Il giornalista sportivo ha risposto: 'Mi è chiaro che la giustizia sportiva non è una giustizia. L'afflittività non dovrebbe essere modulata a random (quanto mi serve) ma su ciò che è giusto, sulla base di regole precise. Che non esistono'. Un altro utente ha scritto: 'Scusa non si è detto che erano troppo -15 ? Tutti gli esperti dicevano, tu pensi che avranno la faccia tosta di ridare -15, la Juve deve combattere in ogni sede'.