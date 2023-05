La Juventus è attesa da giorni impegnativi fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Il 22 maggio è attesa la nuova udienza per il processo per il caso plusvalenze in cui si conoscerà la penalizzazione che sarà decisa per la società bianconera. Il Collegio di Garanzia del Coni nelle motivazioni ha riconosciuto la ragionevolezza dell'accusa della Procura Figc ma ha chiesto evidentemente alla Corte Federale d'Appello di giustificare il motivo dei -15 punti. Sulla decisione che prendere la Corte Federale d'Appello ha parlato anche Fabio Riva. Il giornalista sportivo a Tuttosport ha spiegato come la Juventus in caso di sanzione pesante (e quindi superiore ai -15 punti) avrebbe motivo di appellarsi di nuovo al Collegio di Garanzia del Coni.

Il giornalista Riva ha parlato della penalizzazione della Corte d'Appello sul caso plusvalenze

'Non è dunque la classifica il parametro cui rapportarsi, bensì quel -15 iniziale da motivare meglio oppure da ridurre a seguito del proscioglimento di alcuni dirigenti'. Queste le dichiarazioni di Fabio Riva in riferimento alla decisione che prenderà la Corte d'Appello il 22 agosto per il caso plusvalenze riguardante la Juventus. Il giornalista sportivo ha voluto menzionare in particolar modo le motivazioni che hanno portato il Collegio di Garanzia del Coni ad annullare i -15 punti rinviando la decisione alla Corte d'Appello.

Nelle dichiarazioni del Coni si legge: 'la Corte dovrà rinnovare “la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus'.

Proprio questo dovrebbe portare la Corte Federale d'Appello a valutare, a detta di Riva, una diminuzione della penalizzazione dei -15 punti. Per questo: 'se la sanzione per la Juventus sarà superiore ai -15 punti la Juventus ha motivo di appellarsi di nuovo al Collegio di Garanzia del Coni'.

Il caso Reggina a supporto della Juventus

Il giornalista sportivo Riva ha menzionato anche un esempio recente 'gestito' dalla Corte Federale d'Appello, che potrebbe dare speranza alla Juventus. Nella Corte Federale d'Appello la Reggina, coinvolta nella questione delle quote Irpef non pagate, ha ottenuto uno sconto di penalizzazione, passando da 7 a 5 punti, consentendo alla squadra di posizionarsi all'ottavo posto in classifica di Serie B e rimanere nella zona playoff.

Di conseguenza si può considerare pena afflittiva, a detta di Fabio Riva, anche un'eventuale esclusione della Juventus dalla Champions League per giocare l'Europa League o la Conference League e non necessariamente l'esclusione dalle competizioni europee. Anche perché se consideriamo la classifica attuale servirebbero -21 punti per non far giocare le competizione europee alla società bianconera la prossima stagione.