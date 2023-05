La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il calciomercato estivo. Strategie che dipenderanno evidentemente anche dalle vicende giudiziarie. Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni ufficializzate in data 8 maggio per il caso plusvalenze confermano l'impianto accusatorio della Procura Figc e la violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Una situazione che in aggiunta alla manovra stipendi potrebbe portare all'esclusione dalle competizioni europee. Ne ha parlato di recente in un'intervista a calciomercato.it Graziano Campi.

Il giornalista sportivo ha sottolineato come la società bianconera vorrebbe cercare di definire tutte le vicende giudiziarie entro questa stagione così da non avere ulteriori prolungamenti delle vicende anche nella stagione 2023-2024.

Il giornalista Campi ha parlato delle vicende giudiziarie della Juventus

'La Juve farà in modo di non avere penalizzazioni nella stagione 2023-2024: se non farà le coppe, il campionato sarà l’unico obiettivo e faranno di tutto per far sì che sia possibile vincerlo'. Queste le dichiarazioni di Graziano Campi in una recente intervista a calciomercato.it. Parole che lasciano intendere come la società bianconera decida per una definizione delle vicende giudiziarie entro questa stagione, ci si riferisce al caso plusvalenze e alla manovra stipendi.

Il silenzio della Juventus dopo l'ufficializzazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze lascerebbero intendere una volontà della società bianconera di evitare di portare tali vicende giudiziarie nella stagione 2023-2024. Il giornalista ha aggiunto: 'Il piano di sviluppo per la prossima stagione è molto solido e nel prossimo campionato la squadra sarà competitiva per vincere lo scudetto'.

Il caso plusvalenze e la manovra stipendi

La Juventus starebbe studiando le memorie difensive per il caso plusvalenze in attesa della nuova data del procedimento da parte della Corte Federale d'Appello. Secondo gran parte degli addetti ai lavori la società bianconera sarà penalizzata dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato l'impianto accusatorio della Procura Figc.

Il tutto però potrebbe definirsi entro la chiusura della stagione, così come la manovra stipendi. Se dovesse fare tutto l'iter procedurale quest'ultima vicenda andrebbe oltre giugno e quindi riguarderebbe la stagione 2023-2024. Per questo potrebbe arrivare un patteggiamento. Di conseguenza si potrebbe arrivare ad una penalizzazione in punti in campionato per il caso plusvalenze (con la possibile esclusione dalle competizioni europee) e per la manovra stipendi una sanzione pecuniaria pesante.